Blitz della Finanza, maxi sequestro di canapa 

Blitz della Guardia di Finanza in una piantagione di canapa, nel laboratorio ad Assemini e nel magazzino di Decimoputzu. Il risultato: maxi sequestro di 2.467 piantine di canapa, infiorescenze e derivati dal cannabidiolo. «Si tratta di canapa sativa perfettamente legale in base alle normative europee, a basso contenuto di tetraidrocannabinolo e regolarmente acquistata in semi», dichiara il titolare dell’azienda, la canaperia “Orti Castello”, Massimiliano Quai, 43 anni, laureato in Farmacia, «da tre settimane non posso più vendere la maggior parte dei prodotti che io e i miei 12 dipendenti (alcuni stagionali) abbiamo coltivato e realizzato».

L’inchiesta

La perquisizione delle Fiamme Gialle risale allo scorso 29 ottobre. Prima nei campi, poi nel magazzino di Decimoputzu e, infine, nel laboratorio di Assemini dove le infiorescenze vengono lavorate e trasformate, per di più, in cosmetici, infusi e oli: «Qui è tutto in ordine: i livelli di “thc” (tetraidrocannabinolo) sono nel range (non superano lo 0,2), i dipendenti assunti con contratto regolare e le tasse sempre pagate. Con questo blocco ingiusto sono stato costretto a licenziare, e chissà se sarò costretto a chiudere», dice Quai.

Alcuni test sono stati eseguiti subito, altri nei laboratori dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari: «I campioni parlano chiaro: il principio attivo “thc” delle infiorescenze è a basso tenore», ha ribadito Quai, «adesso siamo a fine stagione, dai campi dobbiamo togliere gli irrigatori e preparare il terreno per il prossimo anno. Ma non sappiamo se ne valga la pena. Sarebbe un peccato, il fatturato era in crescita».

Intanto gli ultimi stipendi sono stati pagati grazie a una raccolta fondi su “GoFundMe”: «Stiamo perdendo 500 euro al giorno». Deluso, Quai non perde le speranze: «Confido che vengano applicate le normative europee in materia. I ricorsi al Tar sono stati tanti e la ragione è dalla nostra parte».

La vicenda legale

A seguire la vicenda è il legale Lorenzo Simonetti, specializzato sul tema degli stupefacenti: «Quello che ha subìto il mio assistito è il sequestro più grosso avvenuto in Sardegna insieme a quello di Sassari». L’avvocato non vuole sbilanciarsi più di tanto: «Il processo è fissato per martedì prossimo. Fino ad allora posso dire soltanto che dall’attività investigativa è emerso un quadro indiziario in pregiudizio, relativo alla violazione di alcuni articoli della Legge 242/2016 modificati con il “Decreto Sicurezza” in vigore dallo scorso aprile».

Le Fiamme gialle avevano il sospetto che l’attività potesse nascondere la produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Massimiliano Quai ha dichiarato agli investigatori: «L’Unione europea ha stabilito le linee guida della coltivazione della canapa sativa: non deve avere effetto drogante, cioè il livello di tetraidrocannabinolo non deve superare certi parametri. Siamo sicuri di aver rispettato la legge».

