Blitz della Digos a casa di Chef Rubio 

Roma. Gabriele Rubini, il cuoco diventato una notorietà dei fornelli televisivi col nome di Chef Rubio dopo la partecipazione a “Unti e bisunti” su D-max, è accusato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (articolo 604 bis del codice penale). Lo scrive l’edizione digitale del quotidiano La Repubblica, riportando una comunicazione sui social di un amico dello chef, l’attivista ed ex combattente nel Donbass Alberto Fazolo: la mattina del 17 la Digos ha fatto irruzione in casa di Rubini, attivo sostenitore della causa palestinese, sequestrando tutti i suoi strumenti elettronici e le chiavette Usb. Dopo il blitz Chef Rubio è stato interrogato nel commissariato di Frascati. Secondo quanto ricostruito da Repubblica è denunciato per due post su X del 21 maggio, in cui venivano presi di mira anche Yaron Lischinsky e Sarah Milgrim, i funzionari dell’ambasciata israeliana uccisi davanti al Capital Jewish Museum di Washington. Il commento che ha fatto scattare l’indagine diceva: “Morte ai diplomatici complici del genocidio in atto da 77 anni, morte agli invasori e a chi li finanzia, morte al colonialismo, suprematismo, razzismo e odio antimusulmano. Morte quindi al sionismo e alla colonia ebraica. Lunga vita alla Palestina e ai nativi semiti palestinesi”.

