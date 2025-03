Blitz della Asl nella caserma 

Vertice in prefettura e sopralluogo della Asl: la chiusura della caserma di Sardara si avvicina. Il Comune non è stato in grado di fornire una risposta sulle tempistiche degli interventi da eseguire per sanare le irregolarità e insicurezza all’interno del caseggiato di via Umberto, più volte segnalate dall’Arma. Insomma, l’atteso piano B dell'amministrazione ancora non c’è, quello dei militari sì, pronti a fare le valigie per San Gavino, la stazione più vicina. Questo perché la sede di Sardara resta un labirinto di pericoli certificati, umidità diffusa, pareti scrostate, condizione precaria dei servizi igienici, barriere architettoniche insormontabili, dunque accesso proibito ai disabili.

Il sopralluogo

L’attesa è finita. La conferma dello stato precario dell’edificio arriva dalla visita del personale della Asl del Medio Campidano che, dopo il sopralluogo dell’ufficio tecnico del Comune, ha verificato le criticità già denunciate. In pratica chi vigila sulla sicurezza della cittadina termale e del paesino di Collinas, di fatto vive in ambienti inadatti, non sicuri. Il verbale non è stato ufficializzato, ma è difficile che l’Asl possa sorvolare sostenendo che tutto sia a posto. A questo punto c’è da chiedersi se l’incontro di mercoledì a Cagliari, nel palazzo della prefettura, fra il Comune e il personale dell’Arma riuscirà ad annodare il filo della salvezza di un presidio di sicurezza che racconta 88 anni di storia. Serve che l’amministrazione comunale garantisca, nero su bianco, i lavori da eseguire con la massima urgenza. Il capo dell’ufficio tecnico ha già predisposto gli interventi da fare per un costo che si aggira sui 250-300 mila euro.

La caserma

Che la sede non sia idonea per questo tipo di attività, all’interno di una palazzina del Comune, data in affitto per 13 mila euro l’anno, lo sapevano da anni le amministrazione che si sono succedute almeno negli ultimi 30 anni. Le irregolarità sono state puntualmente segnalate ma oltre a tamponare le emergenze (il tetto danneggiato da un temporale, l’intervento dei vigili del fuoco per la caduta di cornicioni o per l’urgenza legata dai servizi igienici), nulla è stato fatto. Basti pensare che il servoscala per disabili è fermo da troppo tempo per un guasto. Risultato: vietato l’ingresso alle persone con difficoltà. Un paradosso, nell’era in cui lo Stato spende milioni di euro per l’abbattimento delle barriere architettoniche per strutture pubbliche e abitazioni private. Un grosso problema per l’amministrazione comunale che ora è chiamata a risposte certe e in breve tempo.

Il Comune

Il sindaco, Giorgio Zucca, ricorda «l’impegno per un avvio dei lavori a maggio per 70mila euro, dopo l’approvazione del bilancio». In merito al sopralluogo della Asl dice: «É stato chiesto dai carabinieri. Non aggiungo altro. Parlerò dopo l’incontro col prefetto. In caso di un trasferimento provvisorio per eseguire i lavori, massima disponibilità a lasciare l’alloggio riservato al personale».

