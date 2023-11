Blitz del Pirri a Lanusei Cagliaritani al terzo posto 

Lanusei 0

Calcio Pirri 2

Lanusei (4-3-3) : Ba, Ebongue, Makangu, Soumahoro, Pugliese; Ferrareis, Kangudia (37’ st Seco), Ferrer; Parisi, Batantou, Baraye (22’ st Nicol). In panchina Usai, Fofana, Costarella, Melis. Allenatore Giordano.

Calcio Pirri (4-3-3) : Grosso, Palmas, Lai, Meloni, Cabiddu (8’ st Nenna); Licciardò (46’ st Ambu), Pandori, Corda; Darboe (43’ st Porceddu), Loi (46’ st Sechi), Porcu (13’ st Valluzzi). In panchina Monteverde, Pampaglini, Cimmino, Manconi. Allenatore Busanca.

Arbitro : Fronteddu di Nuoro.

Reti : nella ripresa, 28’ Valluzzi, 42’ Loi.

Note : espulso Batantou; ammoniti Licciardò, Giordano; recupero 1’ pt-4’ st; spettatori 300.

Lanusei. Il Pirri vince 2-0 al Lixius. Il primo tempo scivola via senza neppure una conclusione in porta. La ripresa comincia su altri ritmi e il Lanusei cerca subito la via del gol andandoci vicino al 6’, quando la muraglia umana prima e i riflessi di Grosso un attimo dopo glielo vietano. I padroni di casa si complicano la vita al 15’ per l’espulsione di Batantou (doppio giallo). Il Pirri ne approfitta e, al 28’, Valluzzi sorprende la difesa avversaria infilando Ba con un esterno destro. Al 42’ un fendente mancino di Loi chiude i giochi. All’ultimo respiro palo di Parisi.

RIPRODUZIONE RISERVATA