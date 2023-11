Blitz del Parma  Travolto il Lecce  

Lecce 2

Parma 4

Lecce (4-3-3) : Brancolini; Venuti, Baschirotto (1’ st Pongracic), Touba, Gallo (44’ st Dorgu); Berisha, Ramadani, Oudin (17’ st Almqvist); Strefezza (49’ st Krstovic), Piccoli, Sansone (17’ st Banda). Allenatore D’Aversa.

Parma (4-2-3-1) : Corvi; Coulibaly, Osorio (10’ st Delprato), Circati, Di Chiara (17’ st Zagaritis); Estévez, Sohm; Hainaut (10’ st Man), Bonny (1’ st Bernabé), Mihaila; Benedyczak (33’ st Charpentier). Allenatore Pecchia.

Arbitro : Minelli di Varese.

Reti : 9’ Sohm, 29’ Bonny, 9’ st Piccoli, 31’ st Strefezza, 49’ st (aut) Pongracic, 51’ st Man (rig).

Note : ammoniti Mihaila, Strefezza, Coulibaly, Zagaritis, Berisha. Infortunio per l’arbitro Minelli al 21’: subentra il quarto uomo Feliciani.

Lecce. Succede di tutto in Lecce-Parma e alla fine vincono gli ospiti che passano il turno di Coppa Italia. I ducali si portano sul 2-0 con Sohm (9’) e Bonny (29’), poi nella ripresa calano e i padroni di casa li raggiungono con Piccoli (54’) e Strefezza (76’). Nel recupero il crollo giallorosso con l’autorete di Pongracic (94’) e il rigore di Man (96’). Negli ottavi la capolista della Serie B affronterà la Fiorentina.

Eppure i salentini cominciano bene e vanno vicini alla rete con l’ex Nicola Sansone. Poi arriva la rete del Parma: Hainaut ruba palla a Gallo e serve Sohm che batte Brancolini con un destro dal limite. Al 18’ gli emiliani sfiorano il raddoppio con Coulibaly che però, a tu per tu con Brancolini, calcia male. Si fa male l’arbitro Minelli, sostituito dal quarto uomo Feliciani. Il raddoppio arriva al 29’ con Bonny dal limite. Il Lecce sfiora due volte la rete e protesta per un rigore concesso e poi cancellato dal Var. Nella ripresa Piccoli segna in tap-in il 2-1. Al 76’ Strefezza insacca con un destro a giro. Nel finale da un cross di Man nasce l’autorete di Pongracic al 94’ dopo una doppia deviazione, poi Man trasforma un rigore al 96’. Il Lecce non vince da sei gare.

