Serie A.
09 dicembre 2025 alle 00:15

Blitz del Parma a casa del Pisa 

Pisa 0

Parma 1

Pisa (3-5-2): Scuffet, Calabresi (31' st Moreo), Caracciolo, Canestrelli, Touré, Marin (1' st Akinsanmiro), Aebischer, Piccinini (31' st Piccinini), Angori (1' st Leris), Meister (39' st Tramoni), Nzola. In panchina Semprer, Nicolas, Hojholt, Buffon, Vural, Coppola, Albiol, Lusuardi, Bonfanti. All. Gilardino.

Parma (4-4-2): Corvi, Britschgi, Delprato, Valenti, Valeri, Bernabè (29' st Ordonez), Estevez, Keita, Benedyczak (29' st Oristanio, 45' dy Lovik), Pellegrino, Ondrejka (13' st Sorensen). In panchina Guaita, Rinaldi, Almqvist, Begic, Hernani, Cremaschi, Djuric, Cutrone, Trabucchi, Conde. All. Cuesta.

Arbitro: Doveri di Roma.

Rete: nel pt 40' Benedyvczak su rigore.

Note: angoli 6-0 per il Pisa. Rec. 2'-4'. Note: Ammoniti Benedyczak, Valeri, Aebischer, Touré. Espulsi: 7' st Dainelli (vice di Gilardino) e 48' st Nzola.

Pisa. Agli emiliani basta un primo tempo ordinato per trovare il vantaggio definitivo dell'1-0, su calcio di rigore trasformato da Benedyczak su fallo di mano di Caracciolo, per domare un Pisa che nella ripresa gioca sui nervi ma riesce solo a collezionare calci d'angolo e qualche mischia ma non crea praticamente mai palle gol nitide. Il Parma aggancia Toro e Cagliari a quota 14.

RIPRODUZIONE RISERVATA

