Blitz del Governo sui “mega progetti” eolici 

L’ennesimo Decreto-blitz di Stato è già scritto. La formula magica per far passare tutto sulla testa Sardegna è contemplata tra le righe: «ritenuta la straordinaria necessità e urgenza». Manca solo la data della deliberazione del Consiglio dei ministri. Per il resto i proponenti sono già scanditi dal nuovo editto: «su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica». A vergare il Decreto non appena verrà approvato dal Consiglio dei Ministri sarà nientemeno che il Capo dello Stato, quel Sergio Mattarella che, da Giudice Costituzionale, aveva messo nero su bianco l’altolà all’impatto cumulativo delle rinnovabili su ambiente, paesaggio e beni culturali.

Colpo di mano

Con l’ennesimo colpo di mano, pianificato nel silenzio dei Palazzi di Roma, il Governo Meloni, il primo dopo l’era Draghi, si accinge a mettere a segno un nuovo pesantissimo blitz di Stato sulla testa della Sardegna. La bozza del Decreto già trasmessa per le vie brevi alla Conferenza Stato-Regioni non esplicita le ragioni dell’urgenza, ma è evidente che le pressioni delle lobby energetiche si manifestano ogni giorno di più nei Palazzi di Roma tanto da costringere il Governo ad una mossa che rischia di mettere spalle al muro l’intera isola.

Niente ostacoli

L’articolo uno del provvedimento, di cui abbiamo il testo integrale, prevede «Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali». Come dire, sin dal titolo, il piano del governo è esplicito: spazzare via qualsiasi ulteriore ostacolo all’invasione eolica e fotovoltaica in Sardegna. Un chiaro provvedimento che punta ad insinuarsi pesantemente nei varchi già aperti dall’inutile moratoria della Giunta Todde e che rischiano di rafforzarsi con l’ulteriore proposta legislativa sulle aree idonee.

Lobby al sicuro

In pratica il Governo sta cercando in tutti i modi di mettere al riparo gran parte dei progetti delle multinazionali già presentati in tutta Italia, ma soprattutto in Sardegna, stabilendo una nuova corsia di accelerazione e priorità di esame per gran parte dei progetti più grandi già presentati per devastare l’Isola. In buona sostanza, dopo il palese fallimento della moratoria, che del resto la stessa proposta di legge regionale sulle aree idonee prevede di abrogare senza troppi convenevoli, ora il Governo di Roma pensa a come mettere “in cascina” il maggior numero di autorizzazioni, costituendo un pesantissimo diritto acquisito a favore delle multinazionali del vento e del sole rendendo vana qualsiasi possibile normativa futura tesa a bloccare il disastro.

Gioco del tempo

È il gioco del tempo quello che si sta consumando a favore di lobby e faccendieri: con Stato e Regione che appaiono complici dello stesso obiettivo. Da una parte la Regione che sembra volutamente perseguire normative inefficaci, inutili e volutamente incostituzionali, dall’altra lo Stato che sfrutta questi vuoti legislativi dell’Isola per assestare colpi letali alla Sardegna, portando a compimento i piani di invasione di speculatori energetici e finanziari posizionati da almeno tre anni in terra sarda. Non si perdono in chiacchiere negli uffici di Roma. Hanno ben chiaro lo stato dei progetti romani, quelli più corposi, solitamente in capo a società direttamente collegate ai potenti di turno, solitamente petrolieri in cerca di vento, sole e incentivi. La mappa dice esplicitamente che nel Ministero destinato a smistare le pratiche della speculazione energetica ci sono almeno 500 progetti intestati “Sardegna” che attendono il via libera ministeriale. In questi ultimi tre anni, dal Decreto Draghi in poi, la “guerriglia” sarda, con le denunce del nostro giornale, dei comitati, dei Comuni e delle Soprintendenze, ha praticamente fermato una mole infinita di progetti, impedendo con osservazioni e opposizioni che si compisse lo scempio preannunciato.

Corsa all’approvazione

Dalla firma del Decreto sulle aree idonee, a giugno scorso, con l’avallo dell’attuale Giunta regionale, si è scatenata una vera e propria corsa contro il tempo per autorizzare il maggior numero di progetti. Non è un caso che il decreto pronto per il varo sancisca un vero colpo basso alla Sardegna, prevedendo sin dai primi commi una corsia acceleratissima per l’esame e l’approvazione dei progetti più rilevanti sia sul piano eolico che fotovoltaico. A “godere” di questa prelibatissima corsia di accelerazione sono proprio i progetti di maggior potenza in grado di portare a casa il maggior numero di megawatt, giusto per gonfiare a dismisura il regalo agli speculatori e soddisfare i target dei pagamenti del Pnrr collegati direttamente all’invasione energetica.

Devastano e incassano

In fin dei conti: devastano la Sardegna e l’Italia incassa. Le nuove priorità sancite dal Decreto Meloni-Fratin nel testo ancora “secretato” sono scandite da criteri che sembrano dettati dalla libera associazione degli “squali del vento” & affini solari. Nel testo del Decreto-legge inviato informalmente alla Conferenza Stato-Regione c’è scritto: « Sono considerate prioritarie le tipologie progettuali, individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura, tenendo conto dei seguenti criteri: a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione; b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC; c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti ».

Le priorità di Roma

In pratica si tratta dell’ennesimo provvedimento “ bulldozer ” con una scansione temporale da far rabbrividire. A Roma sono certi di non riuscire a fare una norma puntuale e organica e, infatti, scandiscono da subito la disposizione emergenziale: «N elle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine: a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile e i connessi impianti da fonti rinnovabili; b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari; c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW» .

Nomi e cognomi

Tutti progetti con nomi e cognomi, visto che, di quelli già presentati negli ultimi tre anni, si conoscono tutti i passaggi societari e relativi soci affiliati lungo il percorso, tipologia progettuale e comuni di residenza. È nota di ognuno la potenza prevista, è dichiarato chi pensa di fare idrogeno, è esplicitato chi intende potenziare gli impianti già esistenti. Modificare le procedure di valutazione e le priorità con i progetti già presentati, individuando i target di riferimento, è un po’ come se il croupier scegliesse deliberatamente i numeri della puntata nella ruota della fortuna. Per questa tipologia di progetti si prevedono tempistiche in grado di scardinare ogni resistenza: « Ai progetti da considerare prioritari, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponent e».

Regalo per mega impianti

Alla Commissione di valutazione ambientale è quindi imposta una graduatoria di valutazione: i tre quinti della lista dei progetti da esaminare sono riservati agli impianti di grande taglia, minimo 50 megawatt per il fotovoltaico e 70 per l’eolico, in pratica gran parte di quelli destinati alla Sardegna. Il colpo di mano potrebbe, però, avvenire anche prima, nella fase della verifica di assoggettabilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale. Nel testo del decreto vengono proposte modifiche chirurgiche alle leggi vigenti, paroline cancellate con un significato esplicitamente pesantissimo. Se nel testo vigente è previsto che « l'autorità competente verifica la completezza e l'adeguatezza della documentazione » nel nuovo testo è stato esplicitamente deciso di sopprimere la parola «e l’adeguatezza» . Come dire: potete presentare anche fogli in bianco, magari siglati ma senza la minima adeguatezza del contenuto progettuale.

Fretta di concludere

La corsa contro il tempo è scandita dal cronometro degli affari: « L'autorità competente adotta il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4 o, nei casi di cui al comma 6, entro quarantacinque giorni dal ricevimento dei chiarimenti ovvero delle integrazioni richieste ». A Roma corrono, in Sardegna, invece, si regala altro tempo agli speculatori del vento e del sole.

RIPRODUZIONE RISERVATA