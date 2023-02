Blitz del commissario nella chiesa bizantina 

Blitz del commissario straordinario nella chiesa di San Giovanni Battista ad Assemini. Bruno Carcangiu ieri mattina si è presentato presso l’oratorio bizantino di San Giovanni per effettuare un sopralluogo, accompagnato dai tecnici comunali. Il commissario ha voluto così verificare di persona la presenza di alcuni cancelli e di opere murarie attigue al prezioso santuario storico che Assemini custodisce tra i beni culturali.

Ed è proprio da questo sopralluogo che ci si attende, quanto meno, una risposta riguardo alle autorizzazioni che la Sovrintendenza ai beni culturali avrebbe dato per il posizionamento dei cancelli in questione. Si attende soprattutto la documentazione che accompagna sia il progetto che ha previsto l’installazione dei cancelli sia la modalità in cui sono stati portati avanti i lavori: hanno rispettato le indicazioni della Sovrintendenza?

Da tanti anni queste opere sono visibili a tutti, anche ai turisti che numerosi visitano questo santuario, considerato un pregevole esempio di chiesa bizantina, quasi unico in tutto il Mediterraneo, eretto tra il IX e il X secolo. Gli accertamenti in corso dovranno chiarire come si è arrivati a posizionare questi cancelli, che hanno perno sulle mura della chiesa. Da qui la necessità di un sopralluogo da parte del commissario straordinario Bruno Carcangiu, intenzionato ad approfondire l’argomento. I tecnici comunali si dovranno interfacciare con la Soprintendenza ai beni culturali.