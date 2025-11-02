blitz del castiadas in casa atletico 

Atletico Cagliari 0
castiadas 1
Atletico Cagliari (4-5-1) : Pani (29’ st Polidetti); Aime, Littera, Marongiu, Fr. Porcu (14’ Virdis); Luciano (34’ st Mantega), Lintas, Sanna, Poddighe (31’ Fa. Porcu), Pinna; Caddeo. In panchina Ambu, Berlucchi, Demeglio, Fadda, Montisci. Allenatore Saba.
Castiadas (4-3-3) : Galasso; Ornano, Bonfigli, Grinbaum, Fredrich; J. Ridolfi (49’ st Altobelli), Carboni, A. Marci (19’ st G. Marci); Pulcrano (45’ st Pilosu), Cadoni (29’ st Antinori), Bapignini (25’ st N. Ridolfi). In panchina Sarritzu, Murru, Matta, Vacca. Allenatore Antinori.
Arbitro : Putzolu di Cagliari.
Rete : pt 37’ Pulcrano.
Note : ammoniti Grinbaum, Sanna, Fr. Porcu, A. Marci, Bapignini, Pinna, Carboni. Recupero 2’ pt- 5’ st.
Blitz esterno del Castiadas, che s’impone di misura sull’Atletico Cagliari. In avvio di partita ospiti più propositivi, mentre i padroni di casa si difendono e provano a ripartire. All’8’ sinistro alto di Bapignini da dentro l’area. Al 25’ risponde l’Atletico con una punizione dalla distanza di Luciano: blocca Galasso. Al 28’ tentativo di Ridolfi in area con l’esterno sinistro, Pani si oppone. Al 35’ punizione di Ridolfi dai venticinque metri, Pani respinge di pugni e sulla respinta Fredrich non inquadra la porta. Dopo due minuti arriva il vantaggio dei sarrabesi: su azione da calcio d’angolo, Pulcrano insacca in rovesciata al limite dell’area piccola.
A inizio ripresa i padroni di casa costruiscono sulle fasce, sfruttando le accelerazioni di Pinna. All’11 Ridolfi ci prova dalla distanza: bravo Pani a deviare di reni sopra la traversa. Nell’azione successiva calcia ancora da fuori il numero dieci, ma sulla respinta Grinbaum tira debole e centrale. Fase tesa di gioco con ben quattro ammonizioni in pochi minuti. Al 44’ Ridolfi calcia da posizione defilata e Polidetti respinge di piede. Nel finale forcing dell’Atletico che però non riesce a creare particolari pericoli.
