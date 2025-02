Blitz del Bologna a casa Gasp 

Atalanta 0

Bologna 1

Atalanta (3-4-1-2) : Rui Patricio; Toloi (27' st Posch), Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta (14' st Cuadrado); Pasalic (14' st Samardzic); De Ketelaere (22' st Brescianini), Retegui (14' st Maldini). In panchina Rossi, Dajcar; Del Lungo, Obric, Ruggeri, Palestra, Sulemana. All. Gasperini.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski; Holm, Beukeman, Lucumì, Lykogiannis; Freuler, Pobega (33' st Casale); Odgaard (40' pt Dominguez), Fabbian (21' st Moro), Ndoye; Dallinga (33' st Castro). in panchina Bagnolini, Ravaglia; Erlic, Calabria, De Silvestri, Miranda, El Azzouzi, Aebischer, Cambiaghi. All. Italiano.

Arbitro : Marinelli di Tivoli.

Rete : nel st 35' Castro .

Note : angoli 4-3 per l'Atalanta. Recupero: 2' e 5' ,.

Castro incorna una punizione di Lykogiannis a 10 minuti dal 90’ sull'uscita di Rui Patricio e regala la semifinale al Bologna, a 26 anni dall'ultima volta. E' festa rossoblu a Bergamo mentre l'Atalanta esce delusa dall'incontro. Il 26 febbraio i felsinei incontreranno la vincente di Juventus-Empoli.

Gli emiliani controllano il primo tempo inizialmente senza subire oltre il destro in Curva Sud di Zappacosta. Verso la mezzora la ripartenza atalantina a sinistra con De Ketelaere sfocia nel servizio in orizzontale per Ederson, che però calcia sul piede di Lykogiannis. Al quarantesimo Dominguez deve subentrare a Odgaard, che si ferma toccandosi la coscia. Il primo tempo si chiude al 2' di recupero con il muro provvidenziale di Ederson su Pobega.

La ripresa

Bellanova ci prova subito di sinistro al 6', Skorupski salva in corner. All'ora di gioco, ancora una chance per Pobega ma Skorupski evita il vantaggio nerazzurro. Fallisce anche Dallinga un'occasione in area piccola originata dal rinvio corto di tacco di Hien. Esordisce tra i bergamaschi anche l'altro innesto del mercato Posch al posto di Toloi. Poi Brescianini serve l’altro acquisto Maldini che tira addosso a Skorupski al 29'. A squadre ormai allungate Holm non sfrutta un cambio di fronte calciando di sinistro e Rui Patricio difende il palo in angolo. Italiano passa al 3-4-3 con Casale e Castro dentro per Pobega e Dallinga a 12' dal 90'. L'ultima palla inattiva è dietro la linea della trequarti e vale le semifinali per i rossoblù col centravanti di riserva a correggere sotto il primo incrocio la traiettoria di Lykogiannis.

