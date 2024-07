Blitz dei vigili urbani, sgomberate le bancarelle 

Continuano i controlli da parte della polizia locale di Oristano. Dopo gli accertamenti in centro, ieri è stata la volta del lungomare di Torregrande affollato da numerose bancarelle di venditori ambulanti. Già nei giorni scorsi i vigili urbani, coordinati dal comandante Gianni Uras, avevano effettuato alcune verifiche e avvisato tutti coloro che non erano in regola di adeguarsi alla norma o di liberare il lungomare, altrimenti sarebbe stato scattato lo sgombero. Gli avvisi verbali però non sono bastati, ieri nella passeggiata a pochi passi dalla Torre c’erano i soliti stand carichi di prodotti vari. A quel punto gli agenti della polizia locale hanno sgomberato 17 bancarelle, mentre un venditore straniero è stato multato perché non voleva allontanarsi né smontare il suo “negozietto” ambulante (sanzione da 173 euro per occupazione abusiva del suolo pubblico). I controlli sono andati avanti anche nel tratto in cui stazionano gruppi di ragazzini e, visto che nella spiaggia erano stati abbandonati numerosi rifiuti, i vigili hanno invitato i giovani a ripulire quel tratto evitando sanzioni. Gli accertamenti proseguiranno anche nei prossimi giorni. ( m.g. )

