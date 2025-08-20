VaiOnline
Margine Rosso
21 agosto 2025 alle 00:24

Blitz dei vandali, rotti i finestrini di diverse auto 

Non si fermano gli atti vandalici ai danni delle auto in centro e nel litorale. Questa volta è successo nella zona di Margine Rosso dove alcuni automobilisti, ieri mattina hanno ritrovato l’auto con i finestrini spaccati. Di recente, i vandali sono entrati in azione nel centro cittadino e poi soprattutto nella zona di Quartello dove oltre ai vetri rotti, c’è chi si è ritrovato l’auto senza le ruote. Vetri e specchietti rotti, gomme rubate o squarciate, sono ormai all’ordine del giorno da un quartiere all’altro.Il problema è stato denunciato dalla presidente del comitato spontaneo di Quartello Marina Lattanzi. «Abbiamo chiesto più volte l’ausilio delle telecamere come deterrente e controlli più costanti. Noi residenti viviamo un costante senso di preoccupazione. Sono tante le segnalazioni di auto danneggiate».Alle auto danneggiate si aggiungono quelle date alle fiamme: nel 2025 sono state oltre una decina, nella zona di via Della Musica, a Pitz’e Serra e in via Fiume. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

