Blitz dei vandali nella chiesetta di San Giorgio 

La chiesetta di San Giorgio è uno dei luoghi più cari agli abitanti di Milis. Ma la notte scorsa è finita nel mirino dei vandali: qualcuno ha sfondato la porta in legno che dà sulla sacrestia mentre quella laterale è stata danneggiata in maniera grave. Non è la prima volta che la chiesetta subisce simili atti, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e intanto il parroco don Antonello Angioni lancia un appello. «Se qualcuno fosse a conoscenza di qualche fatto rilevante, può contattare subito le forze dell’ordine o a chiedere un colloquio personale con me».

L’incursione è stata scoperta ieri mattina come ha riferito don Antonello ai parrocchiani. Presumibilmente l’episodio risale alla tarda serata di martedì ma i danni sono stati notati soltanto ieri mattina. Dai primi riscontri sembra che non sia stato rubato nulla di valore «ma questo non diminuisce la gravità del fatto», spiega il parroco. «Mi auguro che nessuno della nostra comunità abbia a che fare con questa azione».

Il sacerdote ha avvisato i carabinieri che hanno avviato le indagini. Dal parroco anche l’appello all’amministrazione comunale affinché la piazza San Giorgio venga illuminata in maniera adeguata. «Attualmente il piazzale è al buio – sostiene - Ho piena fiducia che dopo questo fatto, il Consiglio comunale si impegnerà per trovare le risorse per illuminare la piazza». (v. p.)

