Blitz dei vandali al polo intermodale, pannelli danneggiati 

«Un raid teppistico che non ammette giustificazioni ma va solo condannato». Dura presa di posizione dell’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu dopo l’atto vandalico messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì nel tunnel che collega il polo intermodale alla stazione ferroviaria di piazza Ungheria. Un spettacolo a dir poco deplorevole si è presentato ieri mattina agli occhi di chi ha imboccato l’infrastruttura: rifiuti sparsi ovunque, corrimano danneggiato e pannelli del controsoffitto divelti. «Siamo immediatamente intervenuti per porre rimedio ai danni provocati da qualche scalmanato che nella notte di Halloween si è lasciato andare a comportamenti incivili nel sottopassaggio del centro intermodale. Rimane il rammarico per una festa che è stata trasformata in un raid teppistico» commenta l’esponente della Giunta. Qualcuno, probabilmente sotto i fumi dell’alcol e incurante delle telecamere, ha pensato bene di utilizzare il sottopassaggio come una latrina. «Comune e Rfi intervengono quotidianamente per garantire le pulizie del centro – precisa Cuccu – Intanto abbiamo già dato disposizioni per provvedere alla riparazione dei pannelli. Per il futuro valuteremo le misure più opportune per evitare che questi atti si possano ripetere impunemente». ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA