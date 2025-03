Blitz dei vandali a Sa Domu ‘e s’Orcu 

Hanno distrutto la staccionata di protezione del sentiero che conduce al nuraghe Sa domu e s’Orcu, un atto vandalico in spregio al progetto di valorizzazione dell’importante sito archeologico portato avanti dal Comune. C’è un intero paese indignato, dopo la scoperta della devastazione nel cammino del monumento principe della storia e della cultura di Sarroch: l’area del nuraghe che svetta sul paese, già in passato preda dell’inciviltà di chi aveva distrutto gli impianti di illuminazione, è stata nuovamente presa di mira dai vandali.

Indignazione e sconforto

Umberto Russo, assessore ai Lavori pubblici, è stato il primo ad accorgersi dei danni provocati al sentiero del nuraghe: «Più che arrabbiato mi sento demoralizzato, vedere il patrimonio della comunità trattato in questo modo ti toglie la voglia di andare avanti. Mi chiedo come sia possibile non avere il minimo rispetto per il proprio paese». Per realizzare quella staccionata, spiega, «e consentire a chiunque di ammirare il nuraghe e il suo panorama, abbiamo investito 70mila euro. Quello che fa maggiormente rabbia è che i lavori sono stati completati appena sei mesi fa». La videosorveglianza, aggiunge, «non è la soluzione di tutti i problemi, non riusciremmo mai a proteggere con le telecamere ogni angolo del nostro territorio: chi amministra fa appello al senso civico e all’educazione delle persone, valori, a quanto pare, che non tutti possiedono».

Il coraggio della denuncia

Mirko Spiga, capogruppo di minoranza di “Noi per Sarroch”, mastica amaro: «Purtroppo l’inciviltà di pochi si ripercuote sugli interessi della comunità, evidentemente qualcuno non capisce che atti vandalici e abbandono dei rifiuti provocano costi per le casse comunali, uno spreco se si considera che quel denaro potrebbe essere utilizzato per altri scopi. Le telecamere non risolvono tutti i problemi, serve una presa di coscienza generale: chi vede qualcuno commettere gesti simili abbia il coraggio di denunciare». Massimiliano Salis, capogruppo di “Sarroch al centro progressisti”, lancia un appello al responsabile dell’atto vandalico che ha seriamente danneggiato il percorso che conduce a Sa domu e s’Orcu: «Chi ha sbagliato può sempre assumersi le proprie responsabilità e rimediare, sarebbe davvero un bel gesto se l’autore di questa bravata si presentasse in Municipio e si dimostrasse pentito. Vedere il patrimonio della collettività danneggiato è un grande dispiacere».

