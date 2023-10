Blitz dei ragazzini nella piscina chiusa 

Un gruppo di adolescenti riesce a entrare nella piscina comunale di Assemini, chiusa da mesi, e lanciano ai coetanei l’invito a raggiungerli: a metterli in fuga ci pensano sindaco e vicesindaco, interrompendo sul più bello una serata di divertimento ma anche di pericolo.

Mercoledì sera: è ottobre ma la temperatura è degna di una serata di agosto. Il sindaco Mario Puddu è impegnato in una riunione di maggioranza. Verso le 19,30 una consigliera gli allunga il proprio smartphone: sul profilo social di un ragazzino scorrono immagini, si riconoscono gli interni dell’impianto di via Sarcidano. I post parlano chiaro: “Abbiamo aperto l’Acquasport. C’è pure l’acqua, ancora. Ajò, venite tutti”.

La paura di una disgrazia

Il sindaco, preoccupato, chiama subito la polizia municipale, ma a quell’ora non ci sono agenti in servizio e non si può aspettare: il rischio è che qualcuno degli intrusi faccia danni o, peggio, che nelle vasche ancora piene d’acqua possa succedere una disgrazia.«Io e il vicesindaco, Matteo Venturelli, abbiamo deciso di intervenire in prima persona», racconta Puddu. In pochi minuti i vertici dell’amministrazione comunale sono nell’impianto: «Da dentro si sentivano le voci. Era un gruppo di sei o sette ragazzini, dai 13 ai 15 anni. Li abbiamo colti di sorpresa. Ho lanciato un urlo: “Cosa state facendo”? È stato un fuggi fuggi, qualcuno mi ha anche salutato». Raid sventato. Conseguenze per i piccoli vandali? «Ma no, non sono nemmeno stato lì a capire chi fossero». Danni? «C’era una porta leggermente forzata, certamente sono entrati da lì. Quanto a dire se siano stati loro a forzarla o l’abbiano trovata così è tutto da accertare».

Vigilanza rafforzata

La piscina, in questa fase, è terra di nessuno: la proprietà è comunale, ma «ancora non ne abbiamo ripreso possesso ufficialmente», continua il sindaco: «Ovviamente stiamo con le antenne drizzate». Da ieri «i barracelli hanno l’incarico di pattugliare la zona, e verificheremo quale sistema di sicurezza e protezione mettere in atto. Ovviamente non bisogna entrare senza permesso nell’impianto, ma la presenza d’acqua nelle vasche solleva preoccupazioni anche per incolumità di chi dovesse riuscire a entrare».

La situazione

La piscina comunale di Assemini dal 2012 fino a due mesi fa è stata gestita dalla società Acquasport. Questa, dopo un lungo contenzioso con il Comune per diversi canoni arretrati, lo scorso novembre aveva chiesto al commissario Bruno Carcangiu la rimodulazione della concessione alla luce delle difficoltà incontrate con il Covid e il caro-energia, ottenendo però solo una proroga del contratto ma alle stesse condizioni. Da qui la decisione di recedere. I tempi per la riapertura si annunciano lunghi: saranno probabilmente necessari dei lavori di ristrutturazione e sicuramente una nuova gara. Il sindaco Puddu rivendica di aver tentato un accordo con la società ma senza esito. Per gli appassionati di nuoto asseminesi non ci sono alternative: per un bel po’ dovranno allenarsi in altri impianti.

RIPRODUZIONE RISERVATA