Blitz dei pacisfisti davanti alla Rwm 

Blitz dei pacifisti-ambientalisti ieri allo stabilimento della Rwm Italia: circa 15 persone, con cartelli e striscioni, hanno tenuto un sit-in per contestare nuovamente la fabbrica bellica.

Tra i presenti i “cantautori umanitari” Angelo Cremone di Sardegna Pulita e Lidia Frailis di Donne Ambiente Sardegna che hanno presentato le canzoni “Bambini Dimenticati” e “Terra Nostra Padre Nostro” in riferimento alle innumerevoli vittime già mietute. «Questa fabbrica continua ad inviare i suoi ordigni mortali in tutti gli attuali teatri di guerra, noi non ci stanchiamo di dire che va riconvertita», osserva Cremone. «Qui oggi anche per rilanciare la manifestazione nazionale contro le armi “Fermiamo le guerre, la pace è ora” che si terrà anche a Cagliari il 26 ottobre», chiosa Giacomo Meloni, segretario regionale della Confederazione sindacale sarda. Attivista per i diritti umani Aldo Alotta riflette sul massacro in atto in Palestina: «Urge un gemellaggio con la comunità palestinese che deve partire dalla nostra società civile per poi abbracciare la politica. L’Italia è il terzo fornitore al mondo di armi verso Israele».

