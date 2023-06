Blitz dei Nas nei locali etnici, sequestrati 20 chili di prodotti 

Blitz dei carabinieri della Compagnia di Quartu e del Nas di Cagliari in alcuni market etnici in città. L’operazione è scattata con l’obiettivo di contrastare il fenomeno degli illeciti in materia di lavoro e mancato rispetto di normative igienico sanitarie in locali pubblici e negozi.

Durante i controlli, i militari hanno rilevato alcune difformità igienico sanitarie legate alla rintracciabilità degli alimenti, destinati alla produzione presso una rivendita di proprietà di un 24enne straniero. Contestate analoghe situazioni anche in un secondo punto vendita, il cui titolare è un 35enne commerciante di origine asiatica.

In particolare, nel primo locale, il gestore è stato sanzionato con una multa di 1500 euro per la mancata rintracciabilità di alcuni prodotti: 10 chili di carne congelata e un analogo quantitativo di prodotti ittici che sono stati sequestrati.

Una multa è stata comminata anche al titolare del secondo esercizio pubblico che dovrà pagare 3,000 euro per presunte difformità igienico sanitarie legate alla gestione del piano di autocontrollo HACCP. Dei riscontri i carabinieri di Quartu e del Nas hanno informato le competenti autorità amministrative. Durante l’operazione che ha interessato anche altri locali, non sono state invece riscontrate irregolarità legate a casi di lavoratori assunti in nero.

