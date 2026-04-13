Blitz dei ladri nell’autolavaggio 

Sanluri, distrutto con un piccone l’autolavaggio che si trova nella zona industriale di Villasanta, a pochi metri dal crocevia tra la Statale 197, la strada comunale e la Provinciale che conducono alla 131. L’assalto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì, quando tre persone incappucciate, riprese dalle telecamere, si sono presentate nell’impianto. Distrutte le due casse automatiche, una completamente devastata a suon di picconate, entrambe da buttare e, considerato che si tratta della terza volta consecutiva, in tutto ci saranno danni per circa 45mila euro. E poi danneggiati anche il distributore delle merendine, le spazzole, rovinate le bocchette degli aspiratori, nelle due piste. I tre autori del raid, ovunque sono passati, hanno lasciato il segno del vandalismo.

L’assalto

Ieri mattina, sul posto sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della Compagnia locale, per dare subito l’avvio alle indagini e individuare così i responsabili. Al vaglio anche le riprese delle telecamere di videosorveglianza. Non si esclude che possa trattarsi del solito gruppetto. A raccontare l’accaduto i titolari dell’impianto, Antonello Floris e Mauro Orrù: «Si tratta dell’ennesimo atto vandalico ai danni della nostra attività. Siamo davvero esasperati. E non è tanto per i soldi che portano via dai distributori, questa volta massimo un centinaio di euro, erano stati svuotati nel tardo pomeriggio. Il danno maggiore è doverli ricomprare, dall’ordine all’arrivo passeranno minimo dai 20 ai 30 giorni. Ancora di più, dunque, incide il mancato guadagno, saremo costretti a chiudere, sospendere l’attività pertanto è una perdita non da poco». Orrù aggiunge: «Altro che imprenditori, sembriamo benefattori. I soldi investiti, in parte, minima, finiscono nelle tasche dei soliti ignoti, la somma più consistente invece va dritta tra le macerie, le attrezzature fuori uso vanno smaltite. Speriamo che dalle immagini delle telecamere si possa risalire ai responsabili».

La preoccupazione che questi colpi si ripetano è forte, a questo punto sembra la tela di Penelope: di giorno si sistema l’impianto, di notte si distrugge. «Abbiamo notato - prosegue Orrù - che i vandali di turno scelgono sempre le notti di pioggia. E quest’anno l’acqua piovana non è mancata, come le visite non gradite all’autolavaggio». Dunque l’invito di Orrù e Floris all’Amministrazione comunale: «La messa in sicurezza di quest’area industriale è importante. Chiediamo maggiori controlli, soprattutto delle telecamere nel tratto di strada del Comune. Altri imprenditori, nostri vicini, lamentano danni e furti».

L’impianto

L’impianto picconato richiama l’episodio di tre anni fa, quando per accelerare la riapertura della 197, Orrù e Floris hanno pagato di tasca l’operazione di demolizione di una vecchia cisterna pericolante di proprietà dell’ex cantina sociale Marmilla. Un costo di 25mila euro, lievitato a 50mila sommando il mancato guadagno di oltre una mese.

RIPRODUZIONE RISERVATA