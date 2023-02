Blitz dei ladri nel vecchio pub 

Furto con scasso al “Pierre Pub”, storico tempio del divertimento dei giovani negli anni ‘80 e ‘90. Il locale, chiuso da quasi nove anni, dopo la tragica scomparsa di Pierre Milia, è stato preso di mira dai ladri. Il gesto assume quasi il significato di una profanazione di un luogo che ha segnato la storia della movida antiochense. La denuncia è stata fatta dalla vedova dell’imprenditore deceduto il 3 aprile del 2014, Susi Mura che si è detta preoccupata per l’accaduto ma soprattutto per la spavalderia dimostrata dai ladri nel prendere di mira il locale situato nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele.

Il furto

I fatti si sarebbero svolti in una delle notti dell’ultimo fine settimana. Il primo controllo nel locale risale alla notte tra sabato e domenica quando i carabinieri, a seguito di una segnalazione, hanno inviato una pattuglia che ha rilevato come la porta d’ingresso fosse stata forzata. La proprietaria del locale, ha poi riscontrato che i ladri hanno portato via un buon quantitativo di posate in acciaio, utensili da cucina, una macchina da scrivere olivetti antica e una calcolatrice a manovella utilizzate per arredo e un impianto stereo con casse acustiche in legno che si illuminavano.

Le indagini

Un furto che potrebbe essere stato compiuto da professionisti che hanno avuto il tempo di organizzarsi all’interno dove potrebbero essere entrati in tempi diversi per prepararsi a portar via casse acustiche professionali da serata che la titolare ha poi ritrovato sistemate vicino alle porte di uscita, quasi a voler dimostrare che stessero aspettando il momento giusto per portare via tutto. «Non c’è video sorveglianza all’interno poiché il locale è chiuso da nove anni - dice Susi Mura - ciò che mi preoccupa maggiormente è il fatto che hanno agito con spavalderia in pieno centro, evidentemente, senza paura di essere visti».