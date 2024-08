Blitz dei ladri al deposito Sda 

Ladri in azione nella zona industriale di Oristano. La notte scorsa qualcuno è riuscito a introdursi all’interno del deposito della Sda, la ditta che si occupa di spedizioni espresse, in via Parigi: forzata la cassaforte, i malviventi hanno portato via l’incasso della giornata di giovedì, circa 10mila euro. E intanto cresce la preoccupazione per episodi che minano la sicurezza dell’area industriale.

Il colpo

Il blitz dei ladri presumibilmente è avvenuto nel cuore della notte o alle prime luci dell’alba. Hanno agito indisturbati, con una smerigliatrice hanno forzato la porta in ferro all’ingresso del capannone, poi hanno puntato subito agli uffici amministrativi dove si trova la cassaforte. Per aprirla hanno utilizzato lo stesso sistema: smerigliatrice alla mano, sono riusciti a impossessarsi del denaro e poi sono fuggiti.

L’allarme

All’apertura ieri mattina sono stati i dipendenti ad accorgersi di quanto accaduto nella notte. «Abbiamo sentito un forte odore di smerigliatrice e abbiamo visto subito che la porta d’ingresso era stata forzata» racconta Pino Murru, titolare di una ditta che lavora per conto di Sda. Subito hanno capito di aver ricevuto una visita non certamente gradita, così sono andati a controllare la cassaforte e l’hanno trovata vuota. Immediato l’allarme alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia che hanno effettuato i primi rilievi e raccolto testimonianze. Poco dopo anche gli specialisti della scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo per cercare qualsiasi elemento possa essere utile a risalire ai responsabili. Il deposito al momento è sprovvisto di telecamere mentre il sistema d’allarme era disattivato da tempo «avremmo dovuto ripristinarlo a breve» dicono al deposito. Al vaglio degli investigatori i sistemi di videosorveglianza delle altre aziende della zona che potrebbero aver ripreso i movimenti e gli spostamenti dei malviventi.

Una decina di anni fa il deposito di Sda era già finito nel mirino dei ladri. Nel frattempo fra le aziende c’è una diffusa preoccupazione, si teme che episodi simili possano ripetersi.

