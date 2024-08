Blitz dei carabinieri nel canile lager 

Un canile-lager, con 120 cani di varie razze ed età, «stipati», secondo le accuse dei carabinieri, «all’interno di gabbie metalliche in condizioni igienico-sanitarie gravemente compromesse». Lo hanno scoperto i militari della stazione temporanea di Flumini, intervenuti al termine una lunga attività di controllo della zona di Santu Lianu.

Il blitz dei militari

Raccolte delle informazioni sulla presenza degli animali e su chi gestiva il presunto canile abusivo, le pattuglie sono andate a verificare le condizioni igienico-sanitarie dell’insediamento. Le due donne che – secondo le prime indiscrezioni – avrebbero gestito la struttura non sarebbero state in grado di accudire a tutte quelle bestiole. Agli occhi dei militari è apparso un inferno rovente con gli animali ridotti in precarie condizioni, alcuni dei quali anche affamati.

Il canile abusivo

L’area trasformata in canile abusivo si trovava, come detto, nella zona di Santu Lianu, lungo la strada comunale Bacca Mandra. I carabinieri, coordinati dal maggiore Michele Cerri, hanno svolto accurate indagini prima di entrare in azione: con gli uomini della stazione di Flumini c’erano anche il personale dell’Asl di Cagliari (Servizio Igiene) e il Nucleo Cities di Cagliari. Già da giorni, come è poi emerso nelle ore successive, gli investigatori si occupavano con molta discrezione di questa vicenda, evidentemente dopo le segnalazioni arrivate in caserma.

Le denunce

Nel corso del blitz sono stati trovati animali denutriti e in pessima salute, in mezzo a cumuli di immondizia. Il canile-lager è stato subito sequestrato dalle stesse forze dell’ordine. Ora gli animali sono stati affidati a un canile autorizzato di Selargius e al Comune di Quartu. Si provvederà alle cure necessarie e alla futura ricollocazione in

strutture idonee.

Sotto accusa sono finite due donne: una pensionata di 80 anni, Anna Rossi, e un’amica disoccupata, Fiorella Dellachà, di 52, che si sarebbero occupate della struttura e della custodia degli animali. Per loro sono scattate le denunce per maltrattamenti di animali e gestione illecita di rifiuti. I cani, di varie razze, erano rinchiusi in gabbie metalliche, in condizioni igienico-sanitarie che gli stessi carabinieri definiscono in una nota «gravemente compromesse».

I precedenti

Non è la prima volta che quella struttura sale alla ribalta delle cronache. Il Comune di Quartu, nel gennaio scorso, aveva avviato una «manifestazione di interesse finalizzata ad acquisire la disponibilità delle associazioni di volontariato nazionali e regionali operanti nel territorio per la gestione di oltre 100 cani attualmente presenti in uno stabile sottoposto a sfratto esecutivo». Le due donne non avrebbero più potuto stare in quel terreno: erano entrate in affitto, poi avevano accolto decine e decine di animali. E nonostante gli ordini del Tribunale, al quale si era rivolta la stessa famiglia proprietaria dell’area, continuavano a occupare gli spazi. I cani sono stati affidati a un canile autorizzato di Selargius e al Comune di Quartu che provvederà alle cure e alla loro ricollocazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA