Blitz da Cracco, fogli di via per 12 attivisti 

MILANO. Dopo tre blitz nel ristorante dello chef stellato Carlo Cracco nell’ambito della campagna “Il Giusto prezzo”, incentrata sulla povertà e l’elevato costo del cibo - per 12 attivisti di Ultima generazione il conto è arrivato a casa: il questore ha emesso 7 avvisi di avvio del foglio di via obbligatorio da Milano, 2 fogli di via obbligatori e 11 divieti di accesso nei locali pubblici (Dacur). Il 19, il 23 e il 26 marzo, dopo aver effettuato una consumazione nel locale, i manifestanti avevano esposto uno striscione per poi sedersi per terra e occupare la sala del ristorante, opponendo resistenza passiva. Il 23 marzo avevano anche imbrattato gli arredi della veranda con salsa di pomodoro. L’avvio del foglio di via è per quattro italiani di 71, 52, 42 e 29 anni e per tre italiane di 32, 26 e 21 anni.

