Pabillonis.
14 febbraio 2026 alle 00:36

Blitz contro le auto abbandonate in strada 

A Pabillonis cooperazione tra forze dell’ordine – polizia locale e carabinieri – nella lotta alle situazioni potenzialmente pericolose e indecorose, come l’abbandono di veicoli fuori uso sul territorio comunale. In via Volta, nella periferia del paese, è stata accertata la presenza di un’auto in sosta da tempo: dopo i controlli degli agenti non è risultata idonea alla circolazione e, soprattutto, non è stata conferita agli impianti autorizzati di demolizione, come prevede la normativa ambientale sui veicoli a fine vita. In pratica, una macchina che avrebbe dovuto seguire il percorso di rottamazione era invece parcheggiata a Pabillonis, con ricadute su decoro e sicurezza.

Dagli accertamenti dei carabinieri guidati dal comandante Gianluca Suriano e della polizia locale, è stato individuato il responsabile: è un cittadino non residente che dovrà pagare una multa di oltre 1.600 euro. L’intervento, inserito in un’azione di tutela del decoro urbano, della sicurezza stradale e dell’ambiente, è per prevenire rischi (anche legati a perdite di liquidi) e a contrastare comportamenti che danneggiano il territorio.

«Ringrazio polizia locale e carabinieri per la presenza costante», commenta il sindaco Riccardo Sanna: «Lavorare insieme significa ottenere risultati concreti e dare un segnale di rispetto delle regole e del decoro».

