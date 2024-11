Blitz contro la prof: riapre la scuola ma i banchi restano quasi tutti vuoti  

CASTELLAMMARE DI STABIA. Clima di forte tensione ieri per l’ingresso a scuola degli alunni della media “Catello Salvati”, dove giovedì un gruppo di genitori ha aggredito una docente di sostegno. Carabinieri e polizia hanno presidiato l’esterno della sede, come chiesto dalla preside, mentre sui cancelli le mamme che accusano la docente di molestie su alcuni ragazzini hanno esposto due striscioni: “Sì ai docenti, no alla direzione” e “Tutela per i nostri figli, solidarietà alle mamme”. Molte le assenze tra i banchi. Alcune mamme hanno ribadito ai cronisti le accuse. Testimonianze su presunte chat compromettenti per la prof si accavallano e si contraddicono: prove (che non vengono mostrate) delle molestie a ragazzini tra gli 11 e i 12 anni, all'origine di quella che la responsabile del plesso, Teresa Esposito, ha definito «isteria collettiva». Unica certezza, per ora, il pestaggio dell’insegnante , finita in ospedale con prognosi di 30 giorni per trauma cranico, mentre il padre è ricoverato in ortopedia per la frattura a un polso.

RIPRODUZIONE RISERVATA