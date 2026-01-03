Blitz contro la pedopornografia nell’Isola 

I “file” sospetti intercettati grazie a un software investigativo, poi la caccia per risalire all’identità di chi utilizza la Rete per lo scambio di foto e video con dei contenuti pedopornografici, infine la richiesta alla Procura di effettuare le lunghe e complesse perquisizioni informatiche. E, in caso di riscontro positivo, per la presenza di un ingente numero di file o se in fase di scarico o invio, scatta l’arresto in flagranza di reato. È così che gli agenti della Polizia Postale di Cagliari sono arrivati al fermo di un 53enne di Sassari e alla denuncia di altri tre uomini, un sassarese e due cagliaritani. Nell’ultima operazione c’è anche un quinto indagato. Sono tutti accusati di detenzione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minorenni.

L’emergenza

Il bilancio del 2025 sull’attività della Polizia Postale non è ancora concluso, ma l’impressione è che l’emergenza pedopornografia anche in Sardegna sia in costante aumento: crescono arresti e denunce per la capacità degli investigatori, ma probabilmente questo è un segnale di incremento anche del fenomeno. Gli agenti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica Sardegna di Cagliari della Postale, coordinati del dirigente Francesco Greco, hanno avviato nelle ultime settimana una complessa indagine, sfociata in cinque perquisizioni come disposto dal sostituto procuratore, Ginevra Grilletti. L’inchiesta, sotto il coordinamento del Centro nazionale per la pedopornografia online e in collaborazione con l'organizzazione no profit Child Rescue Coalition, ha permesso di sequestrare numeroso materiale informatico raccapricciante, con vittime bambini anche molto piccoli. Nel caso del 53enne sassarese, è scattato l’arresto perché nei suoi supporti informatici sono stati ritrovati quasi duemila tra video e immagini di pornografia minorile. Inoltre l’uomo era destinatario di un altro decreto di perquisizione da parte della Procura di Firenze in un’altra indagine. Anche altre tre accertamenti a carico di due cagliaritani e un sassarese, con un’età tra i 45 e i 70 anni, hanno avuto esito positivo: il materiale sequestrato non era ingente e quindi i tre sono stati denunciati. La perquisizione a carico del quinto indagato è invece stata negativa.

Le ricerche

La sfida degli esperti della Polizia Postale della Sardegna, così come quella per i colleghi del resto d’Italia, non è per niente facile. Lo scambio di materiale pedopornografico avviene attraverso canali difficilmente intercettabili, anche sul “dark web”. Gli investigatori hanno uno strumento importante, il “Child exploitation tracking system” (Cets), che permette di intercettare i file con contenuti scabrosi e risalire così agli utilizzatori degli account. In questo modo i poliziotti sono arrivati, dopo approfondite indagini, all’identità dei cinque uomini poi sottoposti a perquisizioni. Il compito più complicato per gli agenti della Polizia Postale è proprio quello di sconfiggere il muro dell’anonimato dietro il quale agiscono queste persone.

Ore di verifiche

E anche la perquisizione informatica è particolarmente lunga e complessa: può durare anche più di dieci ore soprattutto quando i dispositivi da controllare sono diversi. Come avvenuto negli accertamenti svolti dagli agenti della Postale di Cagliari nell’ultima inchiesta. Anche perché sono stati sottoposti a sequestro vari supporti di memoria per un totale di oltre 21 “terabyte” di dati illegali.

I dati

Come detto il 2025 sembra aver fatto registrare numeri in aumento rispetto all’anno prima. E nel 2024 la situazione era stata complicata, con un aumento di operazioni di contrasto e con un maggior numero di persone arrestate e di perquisizioni effettuate da parte del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Sardegna. Erano stati affrontati 39 casi, con 33 perquisizioni, 9 arresti e 32 persone denunciate per lo scambio e la produzione di materiale pedopornografico, oltre all’adescamento online di minori.

RIPRODUZIONE RISERVATA