Blitz contro gli ambulanti 

La base logistica era sul retro della spiaggia principale del paese, quella di Simius. Tende per dormire, carretti pieni di merce, persino una sentinella notturna. All’interno – a turno – quattro uomini di nazionalità senegalese: da lì ogni mattina partivano decine di ambulanti a vendere sui litorali in maniera illecita migliaia di oggetti (in particolare costumi e abbigliamento estivo), tutti originali. Ieri mattina gli agenti della polizia locale e la guardia di finanza di Muravera hanno effettuato un blitz, identificato i responsabili, sequestrato tre camioncini di merce e posto fine ad uno dei tanti filoni del commercio abusivo.

I vigili

«Il blitz – spiega Pierluigi Casu, comandante dei vigili – è scattato all’alba ma già nei tre giorni precedenti stavamo monitorando la situazione. Li abbiamo identificati all’interno dell’accampamento abusivo, nessuno ha avuto atteggiamenti ostili. Adesso, fra le altre cose, dobbiamo accertare se le persone identificate hanno un regolare permesso di soggiorno». Tre i camioncini (porter) di merce sequestrata «e stavolta – aggiunge Casu – si tratta di merce non contraffatta. Già nei giorni scorsi avevamo portato avanti una prima operazione sempre a Simius facendo sgombrare tutta la spiaggia dai tappeti e dalla merce esposta».

Il sindaco

Sul posto è arrivato anche il sindaco Gianluca Dessì: «Sono operazioni – mette in evidenza il primo cittadino – che abbiamo organizzato da tempo in accordo col Prefetto e che occorre fare con più frequenza per ristabilire l’ordine e il decoro. Ringrazio in particolare la tenenza della Finanza di Muravera che ha accolto la mia richiesta e ha messo a disposizione i suoi uomini. La situazione che si era venuta a creare era scandalosa, c’era un vero e proprio accampamento abusivo da almeno dieci giorni che fungeva da base logistica per i venditori ambulanti irregolari. Ieri abbiamo dato un primo segnale».

Sicurezza e decoro

Proprio questo lunedì l’opposizione in Consiglio ha portato all’ordine del giorno il punto su sicurezza e decoro: «Si controllino – ha detto fra le altre cose Tore Sanna dell’opposizione dopo aver parlato dell’accampamento abusivo – anche quelli che stanno vendendo granite con un carretto direttamente sull’acqua, a Campulongu e Is Traias. Come può accadere in un’Area marina protetta, stiamo scherzando?».

Le operazioni, portate avanti dai vigili e dalla Fiamme Gialle di Muravera (anche con uomini in borghese), proseguiranno nei prossimi giorni lungo le altre spiagge.

