Blitz con furto nella sede del Pd 

Hanno forzato una porta, entrando nella sede del Pd di via Emilia nella notte tra lunedì e ieri: dopo aver fatto diversi danni, spaccando degli infissi interni e arredi, chi si è intrufolato nelle stanze al primo piano dello stabile ha portato via anche mille euro, soldi raccolti con i recenti tesseramenti. Un blitz scoperto ieri mattina da chi ha aperto la sede. Inevitabile ripensare a quanto accaduto lo scorso settembre con un’altra incursione molto simile. «Siamo amareggiati», spiega il segretario regionale Piero Comandini. «Ancora una volta siamo stati vittime di un furto e soprattutto di diversi danni fatti all’interno della nostra sede. Dispiace che qualcuno compia questi atti».

Immediato il primo sopralluogo svolto dalla Polizia, con l’intervento degli agenti della Squadra volante e della Scientifica. Il caso passerà quasi certamente nelle mani della Digos, che si sta occupando anche di quanto accaduto quasi un anno fa. «Non si tratta di un’azione legata all’attività politica del partito», prosegue Comandini. «Quasi certamente è il gesto di qualche disperato alla ricerca di soldi facili». Solo per caso c’erano mille euro circa: si tratta delle quote dei tesseramenti effettuati recentemente. Più altri 40 euro trovati in una stanza.

Inevitabilmente il segretario regionale ritorna anche all’incursione dell’anno scorso. Due episodi in così poco tempo sono un segnale: «Probabilmente siamo davanti a un malessere presente in alcune zone del quartiere». Anche lo scorso settembre chi era entrato nella sede del Pd – che ospita anche altre associazioni attive nel sociale – aveva fatto danni ingenti portando via poche centinaia di euro ritrovate negli uffici. In quell’occasione sono stati sfasciati arredi, porte e vetrate, e le stanze messe sottosopra. Dalle prime indagini della Digos, non erano emersi elementi che potessero far pensare a un atto di matrice politica. Esattamente come avvenuto nella notte tra lunedì e ieri.

RIPRODUZIONE RISERVATA