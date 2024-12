blitz carbonia la ferrini è penultima 

Ferrini 0

Carbonia 2

Ferrini (4-4-2) : De Luca; Zedda, Boi, Mancusi, Manca; Mele (34’ st Lecca), M. Carboni, Alexandre, Serrau (9’ st Dore); Camba, Podda (29’ st Piroddi). In panchina Monni, Montisci, Serra, Corona, Bonu, Carta. Allenatore Antinori.

Carbonia (4-4-2) : D. Doneddu; Atzeni, Chidichimo, Ricci, Filippi; Caverzan (20’ st Abbruzzi), Isaia, Tocco (39’ st Mancini), F. Doneddu (39’ st D. Cocco); Pavone, Moreno (33’ st G. Carboni). In panchina Galasso, G. Cocco, Sartini, Lambroni. Allenatore Mingioni.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : 6’ pt Moreno; 27’ st Ricci.

Note : ammoniti Podda, F. Doneddu, Atzeni. Recupero 1’ pt, 5’ st.

La sfida tra pericolanti se la aggiudica il Carbonia, che stacca la Ferrini in classifica e lascia i cagliaritani soli al penultimo posto. La squadra di Diego Mingioni si prende i tre punti con un gol per tempo e ritrova la vittoria che mancava addirittura dal 6 ottobre, 1-3 a Lanusei contro il Barisardo. Per i padroni di casa è uno stop durissimo per la classifica, con la zona salvezza distante tre punti e un solo gol nelle ultime sette giornate.

Subito in gol

Sei minuti e il Carbonia ha già sbloccato il risultato: Isaia taglia fuori la difesa avversaria e manda in porta Moreno, che solo davanti a De Luca lo batte con una conclusione centrale rasoterra. La Ferrini non riesce a reagire, è il fratello d’arte Pavone a sfiorare il raddoppio al 13’ con un tiro sull’esterno della rete. Ci prova anche Caverzan (36’) con una girata di destro a lato, mentre al 45’ è Camba ad andare vicino al pari con una conclusione dall’altezza del dischetto del rigore, ribattuta dalla difesa dei minerari.

Il raddoppio

Nella ripresa il Carbonia sfiora l’immediato 0-2, con Moreno che serve il connazionale (entrambi argentini) Pavone che scarica un tiro sull’incrocio dei pali. Antinori mette l’ex Dore al posto di Serrau nel tentativo di cercare il pareggio, ma per la Ferrini non è il pomeriggio giusto. E al 27’ raddoppia Ricci, che servito in profondità evita l’intervento di Zedda e con il destro supera ancora De Luca. È il gol dello 0-2, che di fatto chiude i conti con una ventina di minuti di anticipo sul fischio finale dell’arbitro Barabino. Dentro anche Piroddi in attacco per la Ferrini, al posto di Podda. E al 90’, su una sua girata, Francesco Doneddu mantiene la porta inviolata e il doppio vantaggio per i suoi nel recupero.

