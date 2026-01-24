Blitz armato nel market e studente rapinato:  arrestate tre persone 

Si sono avvicinati a uno studente cagliaritano di 19 anni, in piazza Matteotti, per proporgli di acquistare marijuana o hascisc nella notte tra venerdì e ieri. Al rifiuto del giovane, lo hanno accerchiato ed è spuntato un coltello: sotto la minaccia dell’arma si sono fatti consegnare la catenina d’oro che la vittima aveva al collo e sono scappati. L’immediato allarme al 112 e la presenza di una pattuglia del nucleo radiomobile nella zona hanno permesso ai carabinieri di avviare subito le richieste degli aggressori. Due sono stati arrestati (un 23enne tunisino e un 16enne straniero), un terzo è ricercato. E ieri pomeriggio un rapinatore solitario è entrato in azione in un mini market di via Lepanto alla Marina: armato di pistola, poi risultata giocattolo, ha minacciato il cassiere che ha reagito mettendolo in fuga. Non ha fatto molta strada: è stato arrestato per tentata rapina dagli agenti delle volanti. Si tratta di un 38enne cagliaritano.

Il coltello

Nel caso di piazza Matteotti, secondo la ricostruzione degli investigatori, Jabeur Mahran, 23 anni tunisino e il complice minorenne dopo il rifiuto dello studente di acquistare la droga, lo hanno minacciato e rapinato. Il più grande è stato rintracciato e bloccato mentre si dirigeva verso viale Trieste dai carabinieri del radiomobile e della stazione di Villanova e Stampace. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto e accompagnato nel carcere di Uta. Un complice, un sedicenne anche lui straniero, stava cercando invece di salire su un treno: è stato così portato nel penitenziario minorile di Quartucciu. Si cerca un terzo uomo: da capire se abbia partecipato alla rapina o fosse solo presente al tentativo di vendita di droga. I due arrestati sono infatti accusati anche di spaccio di sostanze stupefacenti.

In via Lepanto

Ieri pomeriggio il secondo episodio, alla Marina. Un uomo, armato di pistola (una scacciacani senza tappo rosso), è entrato in un negozio di alimentari gestito da un cittadino bengalese chiedendo che gli venisse consegnato l’incasso. Il titolare ha reagito afferrando un bastone. C’è stata una colluttazione e il malvivente è scappato mentre il negoziante ha riportato una lieve ferita. Immediato l’allarme. Sono intervenuti i carabinieri e i poliziotti. Sono stati gli agenti delle volanti a rintracciare poco lontano il presunto responsabile, un 38enne cagliaritano accompagnato in carcere su disposizione del pm di turno. L’arma è risultata una pistola giocattolo.

