Blitz armato alle Poste, la banda scappa col bottino 

Il commando è entrato in azione intorno alle 10. Tre banditi armati e mascherati hanno assaltato l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele, riuscendo a piazzare il colpo. Sono fuggiti con un bottino di 200 euro. È successo ieri, nella filiale di Talana dove l’ultima rapina risale al 14 febbraio 2020. Alla banda danno la caccia i carabinieri della compagnia di Lanusei, intervenuti subito sul posto con il personale della stazione del paese. Ma nonostante i servizi mirati predisposti nella zona dal comando di Nuoro, in un’Ogliastra già cinturata per l’assalto al portavalori accaduto due ore prima, degli autori della rapina nessuna traccia. Quello di ieri è il sesto blitz in sette anni all’ufficio postale di Talana: la media di (quasi) uno all’anno. Cinque di questi sono riusciti.

L’assalto

Hanno varcato la soglia dell’ufficio postale quando all’interno l’unico dipendente stava sbrigando un utente. Un altro cliente invece era in attesa per prelevare pensione e tredicesima, ma il commando s’è fatto avanti intimando, sotto la minaccia delle armi, al dipendente di Poste Italiane di consegnare tutti i soldi che aveva a disposizione. L’obiettivo dei tre banditi era raggiungere la cassaforte. Il vetro blindato li ha scoraggiati e si sono dovuti accontentare di una manciata di banconote. Duecento euro, neanche un centesimo di più. Il blitz armato è durato pochi minuti, interminabili per il dipendente e i due clienti. Poi, con il magro bottino in saccoccia, hanno abbandonato l’ufficio e si sono dileguati tra le vie del paese, verosimilmente verso la parte alta per evitare di raggiungere piazza Santa Marta, dove s’affacciano chiesa, Comune e alcuni negozi, in cui avrebbero potuto incrociare sguardi poco graditi in quei frangenti delicati. Probabile che dopo aver percorso qualche metro a piedi, ad attendere i tre ci fosse un complice in auto, pronto ad aprire il gas in direzione della statale 389. Per la ricostruzione della dinamica dei fatti e per cercare di dare un’identità ai componenti della banda i carabinieri hanno provveduto a sequestrare i filmati delle telecamere di sorveglianza installati nell’ufficio postale. Al vaglio anche altri occhi elettronici di cui è dotato l’abitato. Le indagini, coordinate dal procuratore facente funzioni di Lanusei, Giovanna Morra, sono serrate.

I precedenti

La rapina di ieri all’ufficio postale di Talana è solo l’ultima di una lunga serie. Tre anni e mezzo fa l’ultimo colpo. Anche in quella circostanza, quando i banditi in azione erano due, il bottino fu di poche centinaia di euro. Riavvolgendo il nastro risultano anche assalti flop, come quello del 30 marzo 2019: un bandito solitario tentò di svaligiare la sede di via Vittorio Emanuele ma senza riuscirci. Il primo dicembre 2018 la rapina fruttò a un commando di malviventi alcune migliaia di euro, mentre il 12 dicembre 2017 il colpo fu di 2 mila euro. Ben più consistente quello del 31 agosto 2016 quando i rapinatori si diedero alla fuga con 70 mila euro in tasca.

Il sindaco

Da quando è sindaco (ottobre 2021), Christian Loddo non si era mai trovato nella condizione di dover commentare una rapina all’ufficio postale. «Sono sintomi di una visione miope della società», ha detto il primo cittadino. «Gli autori di questi reati - ha proseguito – non comprendono che possono compromettere il loro futuro e creare problemi anche ai loro familiari. All’origine di questi eventi c’è un evidente stato di disagio».

RIPRODUZIONE RISERVATA