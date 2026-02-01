VaiOnline
Assemini-Guasila.
01 febbraio 2026 alle 01:02

Blitz antidroga, tre arresti  

Controlli nel paese della Trexenta e in un capannone a “Su Carroppu” 

Tre arresti in due operazioni antidroga portate a termine dai carabinieri nella provincia di Cagliari. I militari hanno eseguito una serie di controlli nelle campagne di Guasila e ad Assemini sequestrando complessivamente oltre 2 chili e mezzo di sostanze stupefacenti.

Blitz a Guasila

I militari sono entrati in azione ieri mattina nelle campagne del paese. Insieme i carabinieri della Compagnia di Sanluri di Guasila, di Samassi, Samatzai e Furtei, con l’intervento dello squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna di Abbasanta, le unità cinofile e dei Nas di Cagliari, hanno controllato un ovile. Al termine della perquisizione sono state arrestate due persone di 46 e 27 anni.

Si tratta di Francesco Pusceddu e Marco Porcu, entrambi residenti nel paese della Trexenta. Le forze dell’ordine hanno sequestrato 210 grammi di cocaina, 360 grammi di hashish e 850 grammi di marijuana, cinque flaconi di metadone, materiale destinato alla preparazione delle dosi, tra cui cinque bilance di precisione, una macchina per il sottovuoto e sostanza da taglio. In un locale c’erano anche quattro apparecchiature industriali utilizzate per la lavorazione della marijuana. Nel corso delle operazioni è stata inoltre rinvenuta e sequestrata la somma in contanti di 16.450 euro. I due sono richiusi nel carcere di Uta.

Le indagini

Nel pomeriggio di venerdì militari in azione anche ad Assemini, dove è stato arrestato Nicolò Marras, un 21enne residente a Ussana. I carabineri hanno perquisito un capannone nella località “Su Carroppu”. All’interno del locale sono stati trovati 1,6 chilogrammi di hascisc suddivisi in panetti. I militari durante i controlli hanno trovato anche un motociclo privo di targa, risultato rubato. È stato poi restituito al proprietario. Nicolò Marras e finito sotto accusa per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri mattina il giovane comparso in Tribunale per il rito direttissimo. Il giudice ha disposto l’obbligo di dimora e il rinvio dell’udienza al 5 febbraio. (f. p.)

