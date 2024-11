Blitz antidroga, sei persone nei guai 

Oltre sessanta chili di marijuana, dosi di eroina e cocaina pronte per il mercato oristanese. Ma la droga non è mai finita sulla piazza: la squadra mobile della Questura di Oristano ha bloccato i piani di sei persone denunciate per produzione, lavorazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Indagini e controlli, disposti dal questore Aldo Fusco, proseguiranno.

Fenosu

Il capannone nella zona di Fenosu era diventato una sorta di centrale per la produzione e lavorazione di marijuana. Da qualche settimana però l’intensificarsi di movimenti sospetti era finito sotto la lente della Quarta sezione della Mobile, guidata dal vice questore aggiunto Samuele Cabizzosu. Dopo appostamenti e controlli, nei giorni scorsi è scattato il blitz: durante la perquisizione nel capannone sono stati trovati sessanta chili di canapa illegalmente lavorata. La droga è stata sequestrata e i tre uomini di Oristano, Zeddiani e Borore sono stati denunciati.

San Nicolò d’Arcidano

Due uomini di Arcidano sono stati, invece, denunciati per spaccio di eroina. Durante i controlli, effettuati dalla Mobile con l’ausilio delle unità cinofile della polizia penitenziaria di Nuoro, i due disoccupati sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di eroina da confezionare, mentre altre 11 dosi già confezionate sono state trovate a casa. Nell’abitazione gli agenti hanno rilevato anche tutto l’occorrente per il confezionamento in dosi dello stupefacente, oltre a duemila euro in banconote di piccolo taglio probabile incasso di attività di spaccio.

Cabras

Denunciata infine anche una commerciante di Cabras che aveva circa 10 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per finire nel mercato proibito. Nell’abitazione la 40enne aveva anche un bilancino di precisione e diverso materiale per confezionale le dosi.

