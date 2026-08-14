Blitz antidroga nel centro di accoglienza 

Una serie di perquisizioni sono state effettuate dagli agenti del commissariato di polizia di Macomer per contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti. Giovedì scorso gli agenti hanno visitato anche il centro di accoglienza straordinaria Sicomoro, in via Dell'Uguaglianza.

Una operazione condotta dalla squadra di polizia giudiziaria, con il supporto del personale dell'Ufficio controllo del erritorio, della polizia scientifica e con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga della Questura di Oristano, il cui contributo ha consentito di estendere e rendere particolarmente incisivi i controlli. Nel corso delle operazioni è stata rinvenuta una modica quantità di droga, che è stata immediatamente sottoposta a sequestro e posta a disposizione dell'autorità competente per gli ulteriori accertamenti. Le persone nei cui confronti sono emersi elementi di interesse sono state segnalate alla Prefettura.

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