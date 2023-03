Blitz antidroga, misure confermate 

Nessuna attenuazione delle misure di custodia cautelare per i 16 indagati dell’operazione Piazza Pulita II, concretizzatasi una settimana fa nel blitz dei carabinieri nel quartiere di Santa Maria di Pisa. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Grotteria ha respinto le richieste dei legali e confermato per sei persone la permanenza in carcere, e per gli altri i domiciliari e l’obbligo di dimora. Rigettata anche la richiesta di scarcerazione presentata, con la motivazione che la donna è madre di minori, dall’avvocato Maurizio Serra per Immacolata Delogu. Solo per Nicola Chessa, difeso da Claudio Mastandrea, il gip ha disposto, nei giorni scorsi, i domiciliari durante l’udienza di convalida.

L’incursione dei carabinieri era arrivata al termine di un’indagine durata circa quattro mesi che aveva documentato un fiorente spaccio di eroina, cocaina e metadone in via Leoncavallo con guadagni che si aggiravano sui 60mila euro mensili. Con quasi 2600 episodi registrati dagli investigatori, e compiuti da vedette e pusher i quali facevano riferimento a un condominio gestito da una coppia ritenuto dalle forze dell’ordine la centrale dello spaccio. La pm titolare del fascicolo è Maria Paola Asara, gli avvocati difensori sono Marco Palmieri, Luigi Conti, Gianfranco Oppes, Tina Lunesu, Vilia Fiorillo, Paolo Spano, Carlo Foddai, Vittorio Campus.(e.fl.)

