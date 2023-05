Blitz antidroga, denunciati due giovani 

Due ragazzi sono stati denunciati dai carabinieri della Stazione di Quartu perché trovati in possesso di droga. Si tratta di un diciottenne disoccupato e di un operaio, entrambi incensurati.

Quest’ultimo è stato trovato in possesso di 23 grammi di hascisc suddivisi in dieci dosi contenute in bustine di cellophane, nonché di 3 grammi di marijuana. Aveva anche 250 euro in banconote di vario taglio, verosimile provento delle attività di spaccio. Sotto chiave anche materiale per il confezionamento in dosi della sostanza. Al diciottenne sono stati invece sequestrati 14 grammi di hascisc suddivisi in 25 dosi e 140 euro. Durante l’operazione anti spaccio è stato segnalato alla Prefettura del capoluogo – quale assuntore di stupefacenti – un sedicenne trovato in possesso di tre dosi di marijuana e di un coltello. Droga e materiale sono stati sequestrati durante perquisizioni domiciliari e personali.

L’operazione è stata coordinata dai carabinieri della stazione. I militari del Nucleo radiomobile e operativo hanno esteso i controlli a diversi quartieri della città, in periferia e sul lungomare Poetto. Una trentina le persone perquisite: l’operazione era ancora in corso in serata.

