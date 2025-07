Blitz antidroga a Cabras e San Vero, cinque denunce 

Lotta alla criminalità e sicurezza dei cittadini. Sono questi gli obiettivi della mega operazione di repressione, controllo e prevenzione svolta ieri a Cabras e San Vero Milis, su disposizione del prefetto Salvatore Angieri e pianificata dal Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. L’attività di interforze, coordinata dalla Questura di Oristano, ha coinvolto 32 operatori appartenenti alla Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizie locali, con il supporto di unità cinofile della Finanza e dei Carabinieri. La zona è stata inoltre presidiata dall’alto a mezzo dell’elicottero del 7° Reparto volo. Nel corso di una perquisizione in un’abitazione a San Vero Milis, seguita dai militari dell’Arma e con l’ausilio del cane antidroga dello squadrone eliportato Cacciatori di Sardegna, sono state denunciate 5 persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e contestualmente sequestrati 850 grammi di marijuana. Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 9 sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Sono stati attivati 8 posti di controllo distribuiti nei comuni interessati, che hanno portato all’identificazione di 225 persone, al controllo di 58 veicoli, alla verifica di 5 esercizi commerciali - uno dei quali è risultato irregolare e sanzionato amministrativamente - e all’esecuzione di 7 perquisizioni.

