Blitz alle Poste con la smerigliatrice 

Il commando ha disteso dei tronchi d’albero lungo le strade d’accesso e dentro il centro abitato, lanciando dei chiodi sulla carreggiata. Una tecnica già usata diversi anni fa sempre per isolare via Vittorio Emanuele, la strada principale su cui s’affaccia l’ufficio postale. In piena notte la banda di malviventi è entrata in azione per assaltare la filiale di Poste Italiane, che si conferma vulnerabile e terreno di conquista per i fuorilegge. Gli autori del tentato furto sono fuggiti a mani vuote, quasi certamente scoraggiati dal suono delle sirene delle pattuglie dei carabinieri della compagnia di Lanusei intervenute in pochi minuti, sebbene le difficoltà a raggiungere l’ufficio postale per via degli ostacoli sulla strada. I militari, coordinati dal pm di turno Valentina Vitolo, hanno avviato le indagini per dare un volto ai componenti della banda dei quali però, al momento, non c’è alcuna traccia.

L’assalto

I malviventi hanno tagliato la serranda con una smerigliatrice. Proprio perché l’operazione richiedeva alcuni minuti, gli stessi hanno pensato di isolare la strada principale posizionando ostacoli sulla carreggiata. Con l’utensile hanno aperto il varco, poco più di un metro quadrato, che ha permesso loro di infilarsi all’interno della filiale dopo aver sfondato anche il vetro della porta. Un blitz notturno, lontano da occhi indiscreti. Una volta all’interno è suonato l’allarme. Il sistema di sicurezza, rilevando presenze anomale, ha attivato la segnalazione alla centrale operativa dei militari che si sono fiondati in paese. Ma una volta arrivati a ridosso del centro abitato, i mezzi si sono imbattuti negli ostacoli sistemati in precedenza dal commando. Il suono delle sirene avvertito dai malviventi a caccia di denaro dentro la sede si è rivelato determinante per scoraggiarli. Quando i militari sono riusciti a raggiungere l’ufficio, al civico 20 di via Vittorio Emanuele, non c’era più traccia dei responsabili. Nelle ore successive il personale dell’Arma e il direttore dell’ufficio hanno effettuato un’ispezione completa dei locali. Il controllo ha confermato che solo la porta esterna era stata manomessa e gli autori del blitz non avrebbero portato via un centesimo.

Sede vulnerabile

L’ultima rapina all’ufficio postale di Talana risale a dicembre del 2023. In quella circostanza i ladri erano fuggiti con 200 euro. L’assalto avvenuto tra venerdì e ieri è stato il settimo negli ultimi otto anni (in tre circostanze assalti avvenuti a dicembre). Il tentativo di intrusione è stato sventato grazie alla sinergia tra i sistemi di sicurezza e i militari. La tempestività dell’intervento conferma che i sistemi di custodia di Poste Italiane sono all’avanguardia.

