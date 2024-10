Blitz al supermercato, armati e mascherati portano via 500 euro 

Paura nel supermarket di via Lago di Baratz. Due persone sono entrate, ieri intorno alle 16, nei locali del Crai Mura nel quartiere di Latte Dolce, alla periferia di Sassari. Un momento di bassa affluenza nell'esercizio, scelto forse per questa ragione da una coppia di uomini dal volto coperto che si sono avvicinati alla cassa. Uno dei due impugnava una pistola che ha puntato verso i presenti mentre il secondo si è allontanato posizionandosi all'ingresso dell'attività. Una mossa che aveva l'evidente scopo di controllare e, si presume, fermare gli ingressi di clienti ignari di quel che stava accadendo. A quel punto il blitz dei malviventi si sarebbe focalizzato soltanto sul contenuto del registratore di cassa da cui l'uomo armato ha sottratto la somma di 500 euro. Una volta presi i soldi i due si sono allontanati con velocità e, secondo quanto riferito dai testimoni, sono andati via a piedi senza ulteriori aiuti o autovetture in attesa. Sul posto sono arrivati i carabinieri che adesso stanno indagando sulla rapina e sono sulle tracce dei due responsabili dell’episodio.

Quanto accaduto ha turbato il rione dove, da qualche tempo, includendo anche Santa Maria di Pisa, non si vedevano gesti simili, per giunta in pieno giorno. Un quartiere tra l’altro scosso dal’'incendio, la scorsa dmenica, di due aule nella scuola media di via Cedrino e dalla vandalizzazione di alcuni arredi dell’istituto oltre che dall’altro raid estivo, sempre incendiario, compiuto nella primaria di via Cilea dove gli ignoti avevano causato danni per oltre 530mila euro.

