Blitz al ristorante, la città sotto choc 

Cento passi dividono le due città. Quella luccicante, con i turisti ai tavolini e la musica fino a notte fonda e la terra di nessuno abitata da disperati col coltello facile e troppo alcol e droga, più spesso entrambi, in corpo. La linea geografica passa per corso Umberto, dal lungomare fino a piazza Regina Margherita salotto con un locale dopo l’altro, dall’ex ristorante Gallura al passaggio a livello che segna l’ingresso nel rione San Simplicio, il deserto dove le insegne si spengono e il rischio di fare brutti incontri sale. Qua, all’incrocio con via Mameli, c’è il frequentato ristorante Ichi, teatro dell’assalto di venerdì, dall'altra parte della strada altri due locali di cucina asiatica altrettanto frequentati, luci nel buio. «Ora c’è ancora movimento – raccontava venerdì il titolare, marito della donna aggredita – con la fine della stagione la situazione diventa critica».

Helimi Sofien, 31 anni, algerino, è accusato di sequestro di persona per aver immobilizzato la donna alla cassa minacciandola col coltello alla gola. È stato arrestato dalla Polizia dopo essere stato bloccato da dipendenti e clienti (quattro i feriti, tutti fuori pericolo), e trasferito in carcere, gli vengono contestati anche i reati di lesioni gravi, minacce, resistenza e porto di arma da taglio. La convalida lunedì quando l’uomo, difeso dall’avvocato Maurizio Mani, comparirà davanti al gip.

Allarme rosso

L'episodio di ieri è il più grave ma i ferimenti e le risse si susseguono in maniera preoccupante e vedono spesso come protagonisti giovani migranti, con problemi psichiatrici e di dipendenze. Il parroco di San Simplicio, don Antonio Tamponi, ha rinnovato l’invito a non dare denaro a chi chiede l’elemosina fuori dalla chiesa dove c’è stato un accoltellamento. «I drammatici fatti di sangue confermano in modo tragico quanto andiamo denunciando inascoltati fin dal 2016», scrive il gruppo consiliare Pd: «Quanto accaduto dimostra l'assoluta inefficacia dell'azione amministrativa condotta in questi anni». I dem citano l’ordinanza di divieto di sosta emanata dal sindaco in via Fiume d’Italia dopo l’ultimo accoltellamento definendolo «un intervento "spot" e improvvisato che non affronta la radice del problema e che serve solo a penalizzare i residenti». Tra le proposte la richiesta formale al Governo per l'attivazione dell'operazione “Strade Sicure”. «Allo stesso tempo, – chiude la nota – ribadiamo la posizione che ci vede coerenti da anni: un presidio di sicurezza non può funzionare se non è accompagnato da un'azione sociale profonda. Se non si interviene sulle situazioni di marginalità e sulle dipendenze il degrado e le tensioni continueranno a spostarsi da una via all'altra».

Sicurezza

Il segretario del sindacato di polizia Siulp Massimiliano Pala chiede l’adeguamento del presidio in città: «Alla crescita di Olbia e alla maggiore complessità del territorio deve corrispondere un adeguamento degli organici della Polizia di Stato». Il parlamentare della Lega Dario Giagoni auspica il rimpatrio dell’accoltellatore: «Chi viene nel nostro Paese deve rispettare le nostre leggi. Su questo continuerò a sollecitare il Ministero dell’Interno e le autorità competenti». Sulla stessa linea il gruppo di Fratelli d’Italia che rivolge un appello alla prefetta «affinché valuti l'opportunità di convocare nel più breve tempo possibile un tavolo provinciale dedicato all'ordine e alla sicurezza pubblica per affrontare in modo mirato la situazione di Olbia e del quartiere San Simplicio».

Ai titolari cinesi di Ichi la solidarietà dei colleghi fortemente preoccupati. «Da una parte lavoriamo perché i centri storici siano attrattivi durante tutto l'anno, perché valorizzino il commercio di prossimità, producano economia e rappresentino un presidio di socialità e di sicurezza», scrive Edoardo Oggianu, presidente di Confcommercio Olbia Gallura: «Dall'altra, però, le istituzioni devono garantire la sicurezza. È una priorità che non può più essere rinviata».

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