Blitz al Leoncavallo, infuria la polemica 

Il Leoncavallo, forse il centro sociale più famoso d'Italia e un pezzo di storia di Milano, è stato sfrattato dalla sede che occupava in via Watteau dal settembre 1994, con un blitz agostano che ha anticipato la data prevista del 9 settembre. Non c'era nessuno all'interno quando, intorno alle 8, sono arrivati 130 carabinieri e un numero ancora maggiore di poliziotti ad accompagnare l'ufficiale giudiziario e l'avvocato dell'immobiliare “L'orologio” della famiglia Cabassi, proprietaria dell'area.

«Legalità ristabilita»

Qualche indizio di una possibile accelerazione c'era stato. Non solo la condanna della Corte d'appello di Milano al ministero dell'Interno a versare oltre 3 milioni di euro ai Cabassi per i mancati sgomberi (questo è stato il 133mo tentativo), ma anche il pressing dei partiti di centrodestra sul ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, a cui si era rivolta questa estate una delegazione di FdI. Perché la questione del Leoncavallo, che proprio nel 2025 compie 50 anni, più che di ordine pubblico ha un valore soprattutto politico e simbolico. «La madre di tutti gli sgomberi», l'ha definita un esponente delle forze dell'ordine durante il blitz, che ha evitato l'organizzazione preventiva di presìdi e uno sfratto che sarebbe dovuto avvenire durante la festa nazionale di Avs, in programma lì dall'8 al 14 settembre.

Dopo trent'anni «oggi finalmente viene ristabilita la legalità», ha commentato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, promettendo anche in futuro «tolleranza zero verso le occupazioni abusive». «In uno Stato di diritto non possono esistere zone franche o aree sottratte alla legalità», gli ha fatto eco la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, assicurando che «il Governo continuerà a far sì che la legge venga rispettata, sempre e ovunque: è la condizione essenziale per difendere i diritti di tutti».

«Decenni di illegalità tollerata, e più volte sostenuta, dalla sinistra: ora finalmente si cambia. La legge è uguale per tutti: afuera!», ha commentato fra i primi il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini, mentre Antonio Tajani ha assicurato che questa «non è un’operazione politica, ma di giustizia. Non c'è differenza tra occupazioni di sinistra o destra, entrambe configurano un reato». Una risposta indiretta alle critiche da opposizione e Anpi sulla tolleranza invece verso Casapound.

Chi non ha gradito affatto lo sgombero è stato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, informato dello sfratto solo ieri mattina dal prefetto Claudio Sgaraglia, convinto che «il Leoncavallo rivesta un valore storico e sociale nella nostra città. Questo centro sociale deve continuare a emettere cultura, chiaramente in un contesto di legalità. Da anni e anni è un luogo pacifico di impegno», ha aggiunto, confermando «la volontà di mantenere aperta l'interlocuzione con i responsabili delle attività del centro sociale». È infatti in corso una trattativa per la concessione al Leonka di uno spazio in via San Dionigi, anche se rimangono alcuni ostacoli: uno è il costo della bonifica dall'amianto e dei lavori di ristrutturazione che dovrebbe accollarsi lo spazio autogestito, l'altro il fatto che il bando non è ancora uscito, complice l'inchiesta sull'urbanistica che ha, di fatto, rallentato l'attività.

Le Mamme antifasciste

«Una tragedia», «un colpo al cuore», hanno commentato le mamme del Leonka prima dell'assemblea pubblica sotto la pioggia che ha deciso una mobilitazione a settembre con una manifestazione nazionale, probabilmente il 6. «Speriamo che non sia la fine, noi continueremo a cercare delle alternative. Certo adesso è molto più difficile», ha commentato Marina Boer, presidente dell'associazione Mamme antifasciste del Leoncavallo, amareggiata da una Milano «della speculazione» in cui «non c'è possibilità di una visione diversa». Lo sfratto improvviso «è un modo molto brutto e doloroso di concludere questa fase e dà l'immagine di nessuna volontà di dialogo». Ora l'intenzione è di continuare la trattativa col Comune. «Quello che noi abbiamo portato avanti negli anni è indipendente dai luoghi fisici dove noi facevamo le nostre attività, le nostre proposte culturali e politiche, sempre rivolte la città. Stessa cosa che faremo adesso. Certo non abbiamo più un posto e questo - ha concluso - rende tutto più difficile».

