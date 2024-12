Blitz al corteo papale, bloccata un’attivista  

Roma. Test day per la sicurezza per il Giubileo superato, compreso l'imprevisto della protesta anti-corrida di quattro attiviste subito bloccate dagli agenti. L'Immacolata, con la tradizionale cerimonia a piazza di Spagna a cui ha partecipato papa Francesco, la messa in piazza San Pietro fino all'accensione delle luminarie in piazza del Popolo e l'appuntamento di Atreju al Circo Massimo, per la questura di Roma è stata il banco di prova per il dispositivo messo a punto per gli eventi dell'Anno Santo.

Oltre mille, nell'arco delle 24 ore, gli operatori in campo (tra Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia locale, Ares 118, Vigili del Fuoco, Esercito, Protezione Civile, Atac ed enti di volontariato) e duemila telecamere, tra quelle della polizia e del Comune, collegate al centro per la gestione della sicurezza dei grandi eventi della Questura di Roma per monitorare gli appuntamenti principali.

RIPRODUZIONE RISERVATA