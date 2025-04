Blitz al bar, sfondano la porta con un’auto 

Avevano pianificato tutto nei dettagli. Prima il furto di un’auto poi il colpo in un locale utilizzando l’utilitaria appena rubata come ariete per sfondare la vetrata del bar all’ingresso di Simaxis. Il blitz è stato messo a segno nella notte fra giovedì e venerdì, nella stazione di servizio sulla 388: i ladri hanno portato via i soldi delle slot machine e del cambiamonete. Sull’episodio indagano i carabinieri del comando provinciale di Oristano.

Nella notte

Sono stati i titolari del bar all’alba di ieri a scoprire quanto accaduto nella notte. Quando hanno visto la Fiat Panda verde ridosso della porta a vetri hanno capito subito che nella notte era successo qualcosa di grave: i ladri, pur non riuscendo a sfondare la vetrata, hanno forzato la porta per entrare nella saletta del bar. I malviventi hanno puntato direttamente alla cassa, al cambiamonete e alle slot machine e sono scappati. Non è ancora stato quantificato il bottino ma non dovrebbe trattarsi di una somma ingente.

Le indagini

Immediatamente è stato dato l’allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di Simaxis e poi anche i colleghi del comando provinciale di Oristano. I militari hanno effettuato una serie di accertamenti per cercare di raccogliere qualsiasi elemento possa essere utile a risalire ai responsabili. Sono stati sentiti i titolari del locale e adesso verranno visionati i filmati delle telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio. Al vaglio anche le immagini di altre telecamere all’ingresso di Simaxis ma anche quelle all’uscita di Oristano (potrebbero essere utili per ricostruire gli spostamenti della banda di ladri).

Qualche anno fa un colpo simile era stato tentato ai danni di supermercato a Simaxis: i ladri avevano utilizzato un trattore per sfondare la porta d’ingresso. Negli ultimi tempi invece i ladri si sono concentrati su furti in appartamento e in alcune chiese, come nella parrocchia dei Cappuccini e nella chiesa di San Francesco a Oristano. Per quest’ultimo episodio, nei giorni scorsi, dopo indagini serrate i carabinieri hanno individuato e arrestato il ladro seriale. Dall’Arma l’appello a installare sistemi di allarme e videosorveglianza nei luoghi maggiormente a rischio, fra cui quelli di culto.

