Blitz a Simala, rubati fucili e pistole 

Sono andati a colpo sicuro. E sono scappati con un vero arsenale: fucili, pistole e persino una katana. I malviventi che nei giorni scorsi sono entrati a rubare in una casa a Simala erano interessati soltanto alle armi e sono riusciti a svuotare gli armadietti in cui erano custodite. L’episodio è stato subito segnalato ai carabinieri che, dopo il sopralluogo, hanno avviato le indagini.

Il blitz

Il furto è stato messo a segno nella tarda serata di giovedì scorso. È stato il proprietario della casa, un commerciante 62enne, a lanciare l’allarme quando si è accorto che gli armadietti metallici erano stati forzati e svuotati completamente. Mancavano il suo fucile, due pistole, una lanciarazzi, una katana e oltre 150 cartucce di vario calibro. E ancora sono state portate via le armi di proprietà del fratello, custodite sempre nella casa di Simala: un fucile, due doppiette, due carabine, un revolver. I ladri sono fuggiti anche con 1500 euro in contanti. Il danno complessivo è ancora da quantificare.

Le indagini

Nell’abitazione sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Mogoro che hanno effettuato un primo sopralluogo e poi insieme ai colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale di Oristano hanno eseguito una serie di rilievi tecnici e raccolto tutti quegli elementi che potranno essere utili per fare chiarezza sull’episodio e individuare i responsabili.

L’allarme

Il colpo dei giorni scorsi riaccende la preoccupazione: è concreto il rischio che le armi rubate possano finire nelle mani di altri malviventi per essere poi utilizzate per commettere rapine e reati vari. Una delle ipotesi è che possano esserci legami con bande di altre zone dell’Isola, in particolare del Nuorese, e con quelle specializzate negli assalti ai portavalori. Già nei mesi scorsi erano stati denunciati furti di armi e soldi in Marmilla fra Gonnosnò, dove un anno fa erano stati rubati quattro fucili e due pistole, oltre a 25mila euro in contanti. Altri casi a Baressa, Ales, Senis dove un anno fa sembravano scatenati i ladri con la passione per fucili e soldi facili. Potenziati intanto i controlli delle forze dell’ordine.

