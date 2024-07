Blitz a Sassari, 10 milioni il bottino 

Oltre 10 milioni di euro. La stima del bottino messo a segno lo scorso venerdì dal commando armato nella sede Vedetta 2 Mondialpol, è ancora incerta tranne per quel limite monetario, che sarebbe stato superato forse di poco. Ieri gli agenti della polizia di Stato, insieme agli operatori dell’istituto di vigilanza, hanno conteggiato il buco di denaro scavato dal blitz d’impronta paramilitare dei 15/20 uomini armati giunti in via Caniga con quattro macchine e un tir su cui troneggiava l’escavatore utilizzato per la rapina. Ma fino a tarda notte la cifra ufficiale non è stata comunicata. Di certo i dipendenti dell’istituto una volta scattato l’allarme, hanno messo al sicuro il caveau e attivato la sequenza di procedure applicate sia nella sala operativa, all’ultimo piano, che in quella della conta, al pianoterra. Dove i soldi “lavorati” dai dipendenti in vista delle consegne dei giorni successivi e quindi, in teoria, a portata di mano dei rapinatori sarebbero stati forse non quelli previsti, in parte tra l’altro ricollocati nel deposito che i criminali non hanno potuto espugnare.

L’appello

L’azienda ieri ha comunque deciso di inviare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e al suo sottosegretario Nicola Molteni una lettera in cui traspare tutta l’angoscia vissuta in questi giorni. «Vi scriviamo – si sfoga il presidente del CdA Vedetta 2 Mondialpol Fabio Mura – per manifestare il senso di preoccupazione e di scoraggiamento che ci troviamo ad affrontare». Il gesto compiuto dalla cellula armata viene definita «un’azione di natura terroristica» preceduta peraltro, tra il 2016 e il 2018, da due altri attacchi che avevano condotto l’istituto a rafforzare i sistemi di sorveglianza e di difesa. «Per la stessa ragione – continua Mura – abbiamo in passato cercato nelle istituzioni ascolto, senza ricevere, però, la necessaria attenzione. Ci sembra di enorme gravità constatare che intere parti del territorio nazionale siano lasciate a se stesse ma, ancor più, siamo seriamente preoccupati dal livello di preparazione di questi delinquenti che potrebbero replicare simili azioni ovunque».

«Stato di agitazione»

Considerazioni dettate dalla recrudescenza di aggressioni simili a quella di quattro giorni fa, non ultima quella avvenuta a fine gennaio contro alcuni furgoni portavalori della Vigilpol vicino a Siligo. L’istituto chiede quindi come il ministero abbia intenzione di proteggere i vigilantes e assicura che, «in mancanza di risposte forti, a tutela della sicurezza delle nostre persone, ci vedremo costretti a sospendere i nostri servizi». Sulla stessa lunghezza d’onda i sindacati Filcams-Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs con, rispettivamente, i loro segretari regionali Nella Milazzo, Giuseppe Atzori e Andrea Lai. «Preoccupa l’assenza dello Stato – dichiarano – che per carenza di risposte immediate ha visto la banda poter agire per 40 minuti indisturbata in una porzione rilevante di territorio e, potendo mettere a segno un assalto efferato». Ricordando l’azione fondamentale dei vigilantes così come le esigue paghe ricevute, le parti sociali chiedono che al Comitato di sicurezza sia affiancato un Tavolo di confronto in cui sieda anche una rappresentanza dei lavoratori del settore. E, nel frattempo, annunciano lo stato di agitazione e lo sciopero con due sit-in che si terranno domani davanti alle prefetture di Sassari e Cagliari».

