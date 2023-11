Blitz a Sant’Elia e Is Mirrionis, tre arresti 

Il blitz è scattato all’alba di ieri ed è proseguito, con perquisizioni e controlli, per tutta la giornata a Sant’Elia, Is Mirrionis e San Michele. L’operazione della Polizia, ribattezzata “Alto impatto”, ha portato all’arresto di almeno tre persone e al sequestro di oltre un etto di droga e quasi diecimila euro. Ma l’attività degli investigatori della Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Procura, va avanti: ancora ieri notte almeno altre tre persone erano negli uffici della Questura e la loro posizione doveva ancora essere chiarita.

Il risultato

Per ora sono finiti in manette Manuel Ullu e la compagna. Nella loro abitazione, a Sant’Elia, i poliziotti della Mobile, in collaborazione con gli agenti delle volanti, del Reparto prevenzione crimine di Abbasanta, con il personale del Nucleo cinofili di Oristano e quello dei cani antidroga della Guardia di Finanza, e con gli esperti della Scientifica, hanno recuperato circa 15 grammi di marijuana e, addosso alla giovane, 2000 euro e un bilancino di precisione. Sequestrati altri 6.500 euro. Negli scarichi della palazzina è stata ritrovata sostanza da taglio: sono in corso gli accertamenti per capire chi la possa aver gettata via all’arrivo della Polizia. I due, difesi dall’avvocata Teresa Camoglio, oggi saranno processati per direttissima. Il terzo arresto è avvenuto in via Seruci. In questo caso è stato fermato Marco Mura, conosciuto per il suo coinvolgimento in alcune vecchi indagini. A suo carico, secondo le accuse, il sequestro di 60 grammi di eroina e cocaina. Accompagnato, su disposizione del pm Nicola Giua Marassi, in carcere a Uta è assistito dal legale Riccardo Floris: nell’interrogatorio di convalida dell’arresto, tra oggi e domani, potrà fornire la sua versione dei fatti e rispondere alle accuse.

I circoli

Il blitz è stato effettuato in grande stile e utilizzando circa cento operatori, al lavoro dalle prime ore dell’alba. Da giorni si lavorava per individuare gli obiettivi e ieri sono scattate le perquisizioni ma anche le verifiche su alcuni circoli privati. Le attenzioni come detto si sono concentrate su Sant’Elia, San Michele e Is Mirrionis. Si sperava di sequestrare droga e far scattare qualche arresto. Ma si voleva lanciare anche un messaggio di contrasto allo spaccio, al mercato delle armi clandestine e dell’occupazione abusiva di abitazioni e locali pubblici. Così le case di alcuni sospettati sono state perquisite anche con l’aiuto dei cani antidroga. E l’arrivo delle pattuglie della Polizia e Guardia di Finanza ha provocato anche delle reazioni: c’è chi si è chiuso in casa per un po’, forse il tempo necessario per liberarsi di qualcosa, e c’è chi ha lanciato dei segnali visto il blitz delle forze dell’ordine.

L’attività

Anche per questo gli accertamenti sono proseguiti molto a lungo, fino a tarda notte. Oltre ai tre arrestati, sono stati accompagnati negli uffici della questura altre persone. Tre in particolare sono state trattenute e la loro posizione era ancora in attesa di essere definita. Erano in corso gli esami su alcune sostanze recuperate e delle verifiche su una serie di elementi raccolti durante le perquisizioni, appostamenti e controlli effettuati anche nei circoli privati. Un lavoro complesso quello degli investigatori della Mobile, coordinati da Veronica Madau, proseguito per tutta la notte. Oggi si consocerà il bilancio definitivo di tutta l’operazione.

