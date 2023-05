blitz a roma: ora il budoni crede nella d 

Boreale 1

Budoni 2

Boreale (4-4-2) : Salvati, Leonardi (45’ pt Castellano), Buccioni, Pesciallo, Massimiani, Casavecchia, Amico (26’ st Barbarisi), Fonte, De Montis (26’ st Cannillo), Petrini, Toscano. In panchina Savoia, Caselli, Santarelli, Tondi, Barbarella, Rega. Allenatore Granieri.

Budoni (3-5-2): Faustico, Lamacchia, Raimo, Dominguez, Farris, De Goicoechea, Rossi, Scioni, Meloni, Greco (36’ st Caparros), Santoro. In panchina Riccio, Caparros, Steri, Diop, Ortenzi, Diaw, Ventroni, Lancioni, Ortiz. Allenatore Cerbone.

Arbitro : Barbetti di Arezzo.

Reti : nel primo tempo 45’ Meloni, nel secondo tempo 19’ Santoro, 35’ Toscano.

Note : ammoniti Petrini, Pesciallo, Lamacchia, Farris; angoli 6-1; recupero 2’pt-6’st.

ROMA. Il Budoni con una grande prestazione si aggiudica l’andata degli spareggi nazionali di Eccellenza superando di misura i laziali del Boreale col risultato di 2 a 1. Una trasferta tutt’altro che facile per i galluresi, visti gli ottimi numeri degli avversari, miglior difesa del Girone A e appena una sconfitta tra le proprie mura nell’intero campionato. Ciononostante i ragazzi di Cerbone si trovano avvantaggiati, grazie ai due gol realizzati nell’arco di 20’: prima rete siglata dal solito bomber Giuseppe Meloni appena un minuto prima dell’intervallo e il raddoppio ad opera di Santoro al 20’ del secondo tempo.

La partita

Al 29’ il Budoni si rende pericoloso con una conclusione di Meloni. Alla seconda occasione però, il capocannoniere non sbaglia: Santoro conclude dalla lunga distanza, Salvati non trattiene e Meloni insacca. Dopo 20’ dalla ripresa il Budoni sfrutta un grave errore in disimpegno di De Montis, Santoro intercetta e sigla il raddoppio. I galluresi, dopo tre minuti sfiorano, sempre con una conclusione a portiere battuto di Santoro, il terzo gol che avrebbe posto un’ipoteca sul passaggio del turno, salvato sulla linea da Pisciallo. A 10 minuti dalla fine i padroni di casa riaprono l’incontro con una girata di testa di Toscano. Il Boreale tenta l’assalto finale, ma il Budoni si conferma solido in fase difensiva e conserva il vantaggio.

Il dopogara

«Non abbiamo ancora fatto niente», dice Marco Farris, capitano del Budoni, «abbiamo preparato bene la gara in settimana, riuscendo a vincere il primo atto, ma manca ancora il ritorno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata