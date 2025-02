Blitz a Ossi, il Tempio può ancora sognare 

Ossese 1

Tempio 2

Ossese (4-2-3-1) : W. Carboni; Madeddu, Fancellu, Russu, Tuccio; Gueli, Sam. Pinna (16’ st Nurra); Vinci, Lisai (28’ st Porcheddu), Mascia (16’ st Bah), Franchi (16’ st Virdis). In panchina An. Sechi, Al. Sechi, Saba, Munua, Villa. Allenatore Demartis.

Tempio (4-4-2) : Russo; Malesa, Garau, Sanna, Arca; Solinas (1’ st Donati), Roccuzzo (41’ st Sakho), L. Carboni (28’ st Thiam), Aiana (1’ st Bulla); Zirolìa (34’ st Al. Pinna), Lemiechevsky. In panchina Amoroso, Sabino, Concu, Sosa. Allenatore Giorico.

Arbitro : Sari di Alghero.

Reti : pt 6’ Mascia; st 16’ Arca (r), 30’ Lemiechevsky.

Note : ammoniti Russo, Virdis.

OSSI. Passa il Tempio al Walter Frau. Con merito, per la voglia di imporsi e di fare risultato. L’Ossese apparsa frastornata (forse orientata al match della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza contro il Montespaccato fra pochi giorni?) e capitola, perdendo uno scontro diretto di vitale importanza in ottica playoff.

Lisai al 3’ dà lo start alla gara con una volée da posizione defilata murata da Russo. Al 6’ arriva il vantaggio bianconero, inaspettato: Mascia fraseggia al limite con Franchi, apre l’interno e spedisce la palla in buca. Lo svantaggio scuote dal torpore il Tempio. Lemiechevsky risponde in acrobazia dal centro area (8’), Zirolia si accentra e strozza dalla lunetta (11’). Dal 20’ al 24’ assedio dei galluresi con tre conclusioni di Solinas, Zirolia e Luca Carboni indirizzate sotto l’incrocio e parate, con tre autentici voli, dal portiere di casa. Al 26’ Mascia sprinta sulla sinistra e scarica per l’accorrente Pinna che manda a lato, divorandosi il raddoppio da ottima posizione. Al 40’ Franchi in torsione non trova lo specchio della porta.

Cala la nebbia nell’intervallo, Giorico mischia nel pentolone delle magie e rompe l’incantesimo cambiando esterni e trama. Dopo le occasioni dell’Ossese con Franchi (anticipo di testa su Russo) e Lisai (ribattuta al volo dalla lunga distanza) è proprio il neoentrato Bulla, sull’out di sinistra, a procurarsi un rigore (fallo di Vinci). Arca incrocia col mancino e firma il pari. La girandola di cambi di Demartis non dà la scossa sperata. Werther Carboni fa un altro miracolo su un collo pieno di Malesa (23’) ma nulla può sull’incornata da due passi di Lemiechevsky (30’), mandato in rete da Donati. L’ultimo quarto d’ora è pieno di interruzioni, fino al triplice fischio e alla festa gallurese.

