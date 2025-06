Blitz a Dedalo, campi sportivi liberati dai rifiuti 

Maglietta azzurra, cappello, guanti, scopa, paletta e tanti sacchi da riempire. Con questo kit i volontari dell’associazione Plastic Free hanno compiuto un’altra impresa a Sestu con l’aiuto di altri volontari dell’Avis: stavolta hanno ripulito la zona dei campi sportivi, a Dedalo. Un’area abbandonata dove i ragazzi si avventurano per giocare ma anche una pattumiera per gli incivili che gettano qui o nei terreni vicini i loro rifiuti.

«Abbiamo raccolto 110 chili di rifiuti misti: plastica, vetro, latta e lattine, cavi elettrici, attaccapanni, cuscini, scarpe spaiate», raccontano le referenti dell’associazione Paola Camboni e Laura Betti. Plastic Free è un’associazione con sedi in tutta Italia e quella sestese si è sempre dimostrata molto attiva. Tra i 21 volontari molti bambini. «Un grazie alla gelateria Cucurucha che ci ha offerto il gelato, invitiamo inoltre le aziende a supportarci con una piccola donazione, che è scaricabile. La usiamo per comprare cappelli e magliette per i nostri volontari».

RIPRODUZIONE RISERVATA