Blindati inadeguati, non scatta il blocco con la schiuma 

Tre furgoni tamponati e dati alle fiamme. Sono i portavalori che, due giorni fa, hanno subito l'assalto da parte di un commando armato composto da circa 15 persone. Appartengono al tipo Fiat Ducato, tra i modelli più usati in questo settore, e il cui stemma giaceva tra l'altro sull'asfalto, lungo la statale 131, “estratto” dalla carrozzeria, forse per effetto delle decine di proiettili esplosi dagli Ak 47, i famigerati kalashnikov. Fucili che hanno perforato in particolare la portiera di uno dei blindati.

Le anomalie

«È molto difficile – sostiene Andrea Lai, vigilante di professione e appartenente al direttivo Ugl – che la lamiera possa resistere ad armi simili». La taratura del blindato è calibrata per affrontare una portata di fuoco esplosa da armi “normali” mentre quelle usate mercoledì sono da guerra. Visto il successo dell'operazione, messa in pratica con tempismo militare, e che avrebbe portato alla sottrazione di 4 milioni di euro, viene lecito chiedersi se qualche passaggio nella sicurezza sia saltato. E, in particolare, se i mezzi utilizzati siano obsoleti. «Non si può parlare di vecchia o nuova generazione –chiarisce Lai – i furgoni vengono classificati in base ai sistemi di sicurezza e secondo linee guida dettate dalla prefettura». I tre camion erano dotati del sistema spumablock, il cosiddetto “sistema passivo”, che si aziona in automatico appena il mezzo trova un ostacolo o, come è accaduto mercoledì, viene forzato da una sega circolare. In quel momento il sistema getta nel vano dove si trovano i valori una schiuma poliuretanica che si trasforma subito in una sorta di cemento, rendendo impossibile avvicinarsi ai soldi. «È una specie di “blob”, sintetizza la guardia giurata che poi chiarisce: «Non si può disattivare dall'interno». Probabilmente tutto lascia presumere che due giorni fa lo spumablock non abbia funzionato.

I dubbi

L'altro elemento che salta all'occhio è come l'autocompattatore messo di traverso sulla strada abbia interrotto la marcia di una massa da diverse tonnellate. «Mancava il rollbar che altre compagnie usano su mezzi più grossi e pesanti per sfondare l'eventuale barriera». Si tratta di una struttura tubolare in acciaio posizionata sul “muso” della vettura e che ha, appunto, l'obiettivo di spazzare via lo sbarramento e “l'effetto sorpresa”. «Che però si potrebbe evitare se, come viene proposto da tempo, ci fosse una staffetta». Una macchina cioè che precede per un km il convoglio e verifica se, lungo la direttrice percorsa, ci siano anomalie avvertendo così i colleghi. In questo caso nove: «Come da prassi, tre per ogni mezzo». Le armi a disposizione delle guardie giurate sono una pistola a testa, di solito una semiautomatica, e, in teoria, un fucile a furgone il quale dispone di apposite bocche di fuoco da cui poter sparare. «Ma non avrebbe avuto senso farlo in questo caso. Il confronto sarebbe stato impari e poi, se avesse funzionato il sistema di sicurezza, il commando non avrebbe potuto prelevare nulla». Rischaire la vita per 1300 euro, tanto è lo stipendio di un vigilante. «Si consideri anche che, una volta fermi, non si ha tempo per reagire». Sulla dinamica dell'evento si dovrebbe poter contare sulle telecamere, obbligatorie, collocate davanti e dietro i mezzi, una scatola nera che le fiamme non dovrebbero aver scalfito. «Il fuoco crea caos e cancella le tracce», conclude Lai. Non tutte, sperano gli investigatori.

